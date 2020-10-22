Turgutluspor ilk kez üzüldü

TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta ilk 5 haftayı 15 puanla lider geçiren Turgutluspor ilk yenilgisini Serik Belediyespor deplasmanından aldı. Kırmızı-siyahlılar takipçisine 2-0 mağlup olarak ilk defa sahayı boynu bükük terk etti. Kırşehir Belediyespor, Mamak FK, Pendikspor, Elazığspor ve Bayburt İl Özel İdarespor´u yenerek başarılı bir seri yakalayan Ege ekibinde teknik direktör İbrahim Cezayir, alınan mağlubiyetten gerekli dersleri çıkaracaklarını dile getirdi.
Cezayir, "Antalya´ya mutlak galibiyet için gelmiştik. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Yarış devam ediyor ve biz zirvenin en önemli adayı olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Turgutluspor gelecek hafta evinde sonuncu Kardemir Karabükspor´la karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2020-10-22 12:46:35
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