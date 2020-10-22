Genel Müdür Burak Aslay’dan SGK Müdürü Kurt’a ziyaret

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MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa SGK İl Müdürü Yavuz Kurt’u ziyaret ederek kurumlar arası işbirliğine önem verdiklerini belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Yavuz Kurt’a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Funda Solak da hazır bulundu. Genel Müdür Burak Aslay, kurumlar arası işbirliğine büyük önem verdiklerini belirterek SGK İl Müdürü Yavuz Kurt’a görevinde başarılar diledi.

Manisa SGK İl Müdürü Yavuz Kurt ise nezaket ziyaretlerinden dolayı MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ve Başkan Danışmanı Funda Solak’a teşekkür ederek, idarenin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve kurumlar arası işbirliği ile tek amacın Manisa’ya hizmet etmek olduğunu vurguladı.

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