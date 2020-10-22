Manisalı berber, şehit ailelerini ücretsiz tıraş ediyor



Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA´da faaliyet gösteren bir berber, 5 yıldır şehit ve gazi ailelerini ücretsiz tıraş ediyor. Şehit Ömer Halisdemir´in fotoğrafını da dükkanının camına astıran berber, mahalle sakinlerinin de takdirini topluyor.

Şehzadeler ilçesinde 9 yıldır berberlik mesleğini sürdüren Doğan Akbulut (23), bundan 5 yıl önce etkilendiği şehit haberinin ardından şehit ve gazi ailelerine yönelik ücretsiz tıraş kampanyası başlattı. O günden bu yana şehit ve gazi ailelerine ücretsiz tıraş hizmeti veren Akbulut, yaptığı hizmeti berber dükkanının camına, 'Şehit ailesi, kardeşi, ağabeyi, babası olanlar hiçbir fiyat vermeden tıraş olabilirler. Çünkü onların borcu fazlasıyla ödendi' yazısını yazarak ilan etti. Berberin bu hareketi, mahalle sakinleri tarafından da takdirlerle karşılandı.

Mahalle sakini, müşterilerden Fatih Lale, böyle bir projeye imza attığı için berber Doğan Akbulut ile gurur duyduklarını söyledi. Lale, "Bu mahallede oturuyorum. Buradan gelip geçerken berber dükkanının dış camlarında şehit ailelerine ücretsiz tıraşın olduğunu gördüm. İçeri girdiğimde çok duygulandım ve çok sevindim. Böyle bir proje yaptığı için berber ağabeyimle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Bugün tıraş yapıyorsa, şehitler sayesinde yaptığı kaydeden Doğan Akbulut, "9 yıldır bu işi yapıyorum. Bundan 5 sene önce gördüğüm bir şehit haberinden çok etkilendim. O yüzden aşırı derecede duygulandım. Elimden böyle bir şey geldi. Şehit ailelerini ücretsiz tıraş etmekle inşallah bir nebzede olsa onlara yardımcı olabilirim. Bugün burada tıraş yapabiliyorsam, şehitlerimizin sayesinde yapıyorum" dedi.

Öte yandan Akbulut, 15 Temmuz 2016´da FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine karşı kilit rol oynayan şehit Ömer Halisdemir´in fotoğrafını berber dükkanının camına astırdı. DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2020-10-22 15:51:44



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