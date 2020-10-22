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Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

DHA

Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü ağır yaralandı


Hasan YİĞEN/KULA, (Manisa), (DHA)MANİSA´nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan traktörün yaklaşık 10 metrelik şarampolden yuvarlanması sonucu sürücüsü Hurşit Yılmaz (59) ağır yaralandı. 
Kaza, saat 19.30 sıralarında KulaAlaşehir yolu Konurca Mahallesi civarında meydana geldi. Kula´dan Alaşehir yönüne giden Hurşit Yılmaz (59) yönetimindeki 45 RA 2173 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Hurşit Yılmaz ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yılmaz ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz ardından Salihli Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN
2020-10-22 22:04:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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