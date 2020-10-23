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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anason kokusu gelen evden 190 litre sahte rakı çıktı

İHA

Anason kokusu gelen evden 190 litre sahte rakı çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Mersindere Mahallesi’nde anason kokusu gelen evde jandarma tarafından yapılan aramada 190 litre sahte rakı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi'nde devriye görevi sırasında bir evden yoğun anason kokusu gelmesi sonrası alınan arama kararının ardından eve operasyon düzenledi. Jandarma tarafından yapılan aramada 190 litre sahte rakı ile sahte içki yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak V.S. (69) gözaltına alınırken, çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

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