Manisa FK’da Ankara Demirspor hazırlığı başladı

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Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Ankara Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Mümin Özkasap Stadı’nda Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım dayanıklılık çalışması yaptı.

28 Ekim Çarşamba Günü deplasmanda Ankara Demirspor ile saat 14.00'de karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübü, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Manisa FK, ligin ilk 6 haftasında 5 galibiyet ve 1 beraberlik sonrası topladığı 16 puanla Beyaz Grupta lider durumda bulunurken Ankara Demirspor ise oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puanla ligin 4. sırasında yer alıyor.

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