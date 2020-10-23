PTT 180 yaşında Manisa PTT Başmüdürü Kaçmaz ve personeli Vali Karadeniz’i ziyaret etti

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PTT Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı yıldönümü sebebiyle Manisa PTT Başmüdürü Şerif Kaçmaz ve personeli Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, PTT'nin 180. yılını kutlayarak Manisa PTT Başmüdürü Şerif Kaçmaz ve personeline çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette PTT Başmüdürü Şerif Kaçmaz, günün anısına Vali Yaşar Karadeniz’e 'Milli Mücadele’nin 100. yılı' isimli kataloğu takdim etti.

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