Salihli´de sahte içki operasyonu



Emre SAÇLI/SALİHLİ(Manisa), (DHA)MANİSA´nın Salihli ilçesinde yapılan operasyonda 100 litre sahte rakı, 1200 litre sahte şarap ile 405 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve JASAT Timleri, dün Durasıllı ve Yeşilkavak mahallelerinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, sahte 100 litre rakı, 1200 litre şarap ve 405 litre etil alkol ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili olarak A.S. (61) ve N.A. (56) gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2020-10-23 17:14:30



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