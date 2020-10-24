Salihli Belediyespor filede seri galibiyet peşinde

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Baş Antrenör Hüseyin Kurt yönetimindeki Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yarın deplasmanda konuk olacağı Pamukkale Belediyespor’u yenerek, 3’te 3 yapmak istiyor.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 3. grupta mücadele eden ve geride kalan 2 haftada Aydın Gençlik Hizmetleri Voleybol ile Aydın Büyükşehir Belediyespor’u set vermeden yenmeyi başaran Baş antrenör Hüseyin Kurt, antrenörler Hasan Gören ve Mutlu Kılınç yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 3.haftasında yarın deplasmanda Denizli ekiplerinden Pamukkale Belediyespor’un konuğu olacak. Hasan Güngör Spor Salonu’nda saat 15.00’da başlayacak olan maçta Yeşilbeyazlı ekip, rakibini yenerek 3.galibiyetine ulaşmak istiyor.

Geride kalan 2 haftada rakiplerine set vermediklerini belirten Baş Antrenör Kurt, deplasmanda konuk olacakları Pamukkale Belediyespor’u da yenerek 3’üncü hafta sonunda 9 puana ulaşmak istediklerini söyledi.

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