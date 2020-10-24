Salihli Belediyespor filede seri galibiyet peşinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli Belediyespor filede seri galibiyet peşinde

İHA

Salihli Belediyespor filede seri galibiyet peşinde

Baş Antrenör Hüseyin Kurt yönetimindeki Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yarın deplasmanda konuk olacağı Pamukkale Belediyespor’u yenerek, 3’te 3 yapmak istiyor.
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 3. grupta mücadele eden ve geride kalan 2 haftada Aydın Gençlik Hizmetleri Voleybol ile Aydın Büyükşehir Belediyespor’u set vermeden yenmeyi başaran Baş antrenör Hüseyin Kurt, antrenörler Hasan Gören ve Mutlu Kılınç yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 3.haftasında yarın deplasmanda Denizli ekiplerinden Pamukkale Belediyespor’un konuğu olacak. Hasan Güngör Spor Salonu’nda saat 15.00’da başlayacak olan maçta Yeşilbeyazlı ekip, rakibini yenerek 3.galibiyetine ulaşmak istiyor.
Geride kalan 2 haftada rakiplerine set vermediklerini belirten Baş Antrenör Kurt, deplasmanda konuk olacakları Pamukkale Belediyespor’u da yenerek 3’üncü hafta sonunda 9 puana ulaşmak istediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akhisar Belediyesi 500 günlük hizmetlerini duyurdu
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi 500 günlük hizmetlerini duyurdu
(Özel) Kariye’ye de Ayasofya halıları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yapacağı Kariye Camii’nin halıları Manisa’da üretildi Kariye Camii’nin halılarını üreten firma sahibi Alı Rıza Özkul: “Halının sırtına uygulanan apre sistemi, yüzeydeki tüylerin kıbleye doğru yatırılması özel bir makineyle yapılıyor” “Bu halı reaktif adı verilen bir boyayla boyandı. İnsanlar üzerinde alerji yapmayan hatta bebek giysilerinde bile kullanılabilen çok çevreci bir boya”
YEREL HABERLER (Özel) Kariye’ye de Ayasofya halıları Cumhurbaşkanı ...
(Görüntülü) 21 MİLYON YILLIK FOSİL AĞAÇ ORMANI TEHLİKEDE
YEREL HABERLER (Görüntülü) 21 MİLYON YILLIK FOSİL AĞAÇ ORMANI ...
21 milyon yıllık fosil ağaç ormanı tehlikede
YEREL HABERLER 21 milyon yıllık fosil ağaç ormanı tehlikede
Çatıdan kopan beton parçalarından son anda kurtulduğu anlar kamerada
YEREL HABERLER Çatıdan kopan beton parçalarından son anda kurtulduğu ...
Çay içerken başına beton parçaları yağdı Ölümden kıl payı kurtuluş güvenlik kamerasında 6 katlı binanın çatısından düşen beton parçalarından saniyelerle kurtuldu
YEREL HABERLER Çay içerken başına beton parçaları yağdı Ölümden kıl ...
Salihli´de sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Salihli´de sahte içki operasyonu
Alaşehir'de aranan 8 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Alaşehir'de aranan 8 kişi eş zamanlı operasyonla ...
Jandarmadan sahte içkiye darbe
YEREL HABERLER Jandarmadan sahte içkiye darbe
Şehit Mehmet Savunmaz’ın ismi sokağa verildi
YEREL HABERLER Şehit Mehmet Savunmaz’ın ismi sokağa verildi
MASKİ taşkınların önüne geçiyor
YEREL HABERLER MASKİ taşkınların önüne geçiyor
PTT 180 yaşında Manisa PTT Başmüdürü Kaçmaz ve personeli Vali Karadeniz’i ziyaret etti
YEREL HABERLER PTT 180 yaşında Manisa PTT Başmüdürü Kaçmaz ve ...
Manisa FK’da Ankara Demirspor hazırlığı başladı
YEREL HABERLER Manisa FK’da Ankara Demirspor hazırlığı başladı
Anason kokusu gelen evden 190 litre sahte rakı çıktı
YEREL HABERLER Anason kokusu gelen evden 190 litre sahte rakı çıktı
Somaspor'da tur sevinci
YEREL HABERLER Somaspor'da tur sevinci
Akhisarspor kahroldu
YEREL HABERLER Akhisarspor kahroldu
Aile boyu kungfucular
YEREL HABERLER Aile boyu kungfucular
MASKİ, vatandaşların sorunlarını çözmeye devam ediyor
YEREL HABERLER MASKİ, vatandaşların sorunlarını çözmeye devam ediyor
Başkal’dan 1 günde 4 ilçeye ziyaret
YEREL HABERLER Başkal’dan 1 günde 4 ilçeye ziyaret
Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Takımı parkeye indi
YEREL HABERLER Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Takımı parkeye indi
Saruhanlı'da muhtarlardan Başkan Ergün'e asfalt teşekkürü
YEREL HABERLER Saruhanlı'da muhtarlardan Başkan Ergün'e asfalt ...
AK Parti Selendi Kadın Kolları Başkanlığına Ayşe Tokkaş atandı
YEREL HABERLER AK Parti Selendi Kadın Kolları Başkanlığına Ayşe ...
İki öğrenci 'uykuda üst açma sorunu' için geliştirdikleri projeyi TÜBİTAK'a sundu
YEREL HABERLER İki öğrenci 'uykuda üst açma sorunu' için ...
Kursiyerlerin gelir kapısı 6 asırlık Manisa bezi, 3 ülkeye ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Kursiyerlerin gelir kapısı 6 asırlık Manisa bezi, 3 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X