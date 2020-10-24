Rektör Ataç Fen Edebiyat Fakültesinde incelemelerde bulundu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesini ziyaret etti. FenEdebiyat Fakültesi’ndeki Bölümlerin, bölüm başkanları, öğretim elemanları ve idari personeli ile buluşan Rektör Ataç, Fen Edebiyat Fakültelerinin amacının ilgili bilim dallarında bilimsel araştırmalar yapmak, lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş bir eğitimöğretim gerçekleştirmek olduğunu ifade etti.

Fen Edebiyat Fakültelerinin üniversitelerin lokomotifi olduğunu belirten Ataç, “FenEdebiyat Fakülteleri bilimsel çalışmalar ile ipi göğüsleyen, üniversiteyi uluslararası platforma taşıyan önemli fakültelerden biri. Gençlerimiz temel araştırmalarla bilime, uygulamalı araştırmalarla ülke ve bölge sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak şekilde yetişiyor” dedi.

Fakültede yürütülen çalışmalar ve genel işleyiş hakkında idari personelden de bilgi alan Rektör Ataç, talep ve önerileri dinleyerek fikir alışverişinde bulundu.

Rektör Ataç’a, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, Prof. Dr. Kıvanç Günhan ile Genel Sekreter Vekili ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Bora Canbula, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Fehmi Bardak da eşlik etti.

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