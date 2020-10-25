Sosyal mesafeli yaşamı etkinliklerle öğreniyorlar

Modern Eğitimin Rotası (MER) Kolejinin her kademesinde olduğu gibi okul öncesi öğrencilerine de sosyal mesafeli yaşam, düzenlenen farklı etkinliklerle öğretiliyor. Minik öğrencilerin de büyük keyif aldıkları etkinlikler deneylerle de pekiştiriliyor.

MER Koleji bünyesinde bulunan okul öncesi öğrencilerine korona virüsün nasıl bir hastalık olduğu ve korona virüsten korunma yöntemleriyle ilgili hatırlatmalar yapılarak etkinliklere devam ediliyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun ve deneylerle yapılan etkinliklerde özellikle sosyal mesafe kuralları en küçükten okul bünyesindeki bütün öğrencilere etkinliklerle öğretiliyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Eğitim Koordinatörü Mehmet Kanca, "Okul öncesi öğrencilerimiz, öğretmenlerinin yardımıyla mikrop deneyini gerçekleştirerek sabunun el temizliğinde ne kadar etkili olduğunu gözlemleyerek öğrendi. Günün bir bölümünde ise etkinliklerimizi bahçede tamamlıyoruz. Öğrencilerin keyif aldıkları etkinliklerden biri olan ritim çalışmaları çocuğun duygularını ifade edebilme, empati kurabilme, aldığı rolü üstlenebilme, dikkati toplama gibi bir çok kazanım açısından önemli rol oynar. Aynı zamanda çocuğun kendisine güvenmesini sağlayarak özgüven duygusunun gelişmesine yardımcı olur. Minik öğrencilerimiz sosyal mesafeli yaşamı öğretmenleri ile etkinlikler aracılığıyla öğreniyor. Keyifli geçen dakikalarda öğrencilere hijyen kuralları, mesafe kuralları oyunla karıştırılarak veriliyor. İşte eğitimin tam bu noktasında şunu diyebiliriz ki miniklere bir şeyleri öğretmenin en güzel yolu onları oyun dünyasıyla baş başa bırakmak. En verimli öğrenme eğlenirken öğrenmedir." dedi.

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