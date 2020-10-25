Alaşehir'de Psikolojik Danışmanlık Merkezi açıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Psikolojik Danışman Şeküre Bardak tarafından 'Elyesa' isimli Psikolojik Danışmanlık Merkezi açıldı. Açılışa Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı.

Psikolojik Danışman Şeküre Bardak, Travma ve yas, çocuk, ergen, yetişkin psikolojisi, öğrenci koçluğu, aile danışmanlığı, çocuk değerlendirme testleri, minnesoto çok yönlü kişilik envanteri, resim analizi, sınav kaygısı, drama, oyun terapisi, çocuk yogası ve atölye çalışmaları alanlarında danışmanlık yapacak.

Açılışta konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Günümüzde çocuklarımızın sorunları farklılaştı. Artık onlar sokakta oynamıyor, internet, bilgisayar, televizyon başında zaman harcıyorlar. Dolaysısıyla sosyalleşemedikleri için bir çok sorunu beraberlerinde getiriyorlar. İnşallah Şeküre Bardak hem psikolojik danışmanlık yapacak, hem de geleceğimiz olan çocuklarımıza daha sağlıklı ve başarılı bir tedavi uygulayacak. Psikolog danışmanımız, pandemiye rağmen işyeri açma cesaretini gösterdi. Bu da onun kendine güveninin tam olduğunu göstermektedir. Ben kendisine mesleğinde başarılar diliyorum." dedi.

Alaşehir Beşeylül Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 13'te hizmete giren danışmanlık merkezinin açılış kurdelesini Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu kesti. Şeküre Bardak’ı açılışta babası emekli polis Abdullah, annesi İrfide, kardeşi Mehmet Bardak ve sevenleri yalnız bırakmadı. Alaşehir’de sevilen emekli trafik polisi Abdullah Bardak’ın kızı olan Şeküre Bardak açılışa katılan misafirlere teşekkür etti.

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