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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’ya 60 bin metrekare daha yeşil alan kazandırılıyor

İHA

Manisa’ya 60 bin metrekare daha yeşil alan kazandırılıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile harekete geçen Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelindeki çalışmaları ile mevcut yeşil alanları 60 bin metrekare daha arttırmayı hedefliyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte şehir merkezinde devam eden yeşillendirme, ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmalarını inceledi. Büyükşehir Belediyesi heyeti program kapsamında; Kenan Evren Sanayi Sitesi’nde Manisa Barosu’nun hemen yanındaki bin 500 metrekarelik alanda kamuya hem yeşil alan hem de otopark olarak hizmet edecek düzenleme alan üzerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nin yanında bulunan yeşil alan üzerine konuşlandırılması düşünülen spor aletlerinin planlaması yapıldı. Buradaki incelemelerin ardından Karaçay Deresi’nin çevresinde atıl durumda bulunan ve zemin düzenleme faaliyetleri devam eden alan incelendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve beraberindeki Daire Başkanları, Güzelyurt Mahallesi’ndeki 5789 Sokak’taki yeşillendirme çalışmalarını inceleyerek, teknik geziyi sonlandırdılar.

“Manisa daha güzel ve örnek bir şehir olmaya devam edecek”
Yaklaşık 2 saatlik inceleme gezisinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, açıklamalarda bulundu. Öztozlu, “Kenan Evren Sanayi Sitesi içerisinde yer alan Manisa Barosu’nun hemen yanındaki alanda imar planında yeşil alan ve otopark alanı yer alıyordu. Mevcut alan kötü durumda olduğu için başkanımızın talimatıyla hemen yeşillendirme ve otopark çalışmalarına başladık. Orada da vatandaşların memnuniyeti ile karşılaştık. Oraya yaklaşık bin metrekare bir yeşil alan ve 500 metrekarelik alana da bir otopark kazandıracağız. Ondan sonra Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nin yanında bulunan vatandaşların yürüyüş yaptığı alana fitness grubu koymayı planlıyoruz. Böylece vatandaşlarımız daha sağlıklı bir şekilde spor yapabilecekler. Bunun yanı sıra Yunusemre ilçesinde Karaçay Deresi’nin çevresinde 30 bin metrekarelik bir atıl alan var. Soma Maden Şehitleri için dikilen ağaçların etrafında zemin hazırlama çalışmalarımız devam ediyor. Tabi bunların aydınlatmaları da olacak. 26 bin metrekare çim alan ve bin 200 tane de çınar ağacı çalışması yapılacak. Buna ilaveten ışıklandırma çalışmaları da gerçekleştirilecek. Yeşil alan kazandırdığımız bir diğer nokta Turgutlu Caddesi oldu. Turgutlu Caddesi’nde de bin 500 metrekarelik yeşil alan kazandırdık. İncelediğimiz bir diğer nokta olan 5789 Sokakta yolun sağ tarafında 12 bin 400 metrekarelik alanda çimlendirme ve aydınlatma çalışmaları tamamlandı. Başkanımızın talimatıyla şimdi de 5789 Sokak’ın sol tarafında çalışmalarımız başladı. Burası da 11 bin 600 metrekare yeşil alan olacak. Burası da sokağın diğer tarafına göre daha ağaçlıklı olmasına rağmen hem çimlendirmesi hem de ışıklandırılması yapılacak. İhtiyaç olan noktalarda ağaçlandırma da yapılacak. Şu ana kadar Manisa merkezindeki noktaları saydık. Bunun yanı sıra Soma’nın girişinden itibaren ve terminale giden Yavuz Selim Caddesi ve Şehit Madenciler Caddelerinde yeşil alan ve ağaçlandırma seferberliği başlatıyoruz. Akhisar Ring Yolu’nda ciddi anlamda bir ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmaları yapacağız. Gölmarmara Prestij Caddesi Projesi ve Kula’daki Tapduk Emre Türbesi’nin ağaçlandırma ve yeşil alan projesi var. Başkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda Manisa’daki yeşil alanı 60 bin metrekare daha arttıracağız ve binlerce yeni ağaç dikimi yapacağız. Manisa’yı daha örnek ve güzel bir hale getireceğiz” diye konuştu.

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