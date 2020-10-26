Salihli’de galibiyet serisi 3’e çıktı

Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Denizli’de muhteşem bir performans ortaya koyarak Pamukkale Belediyespor’u 31 yenip ligde üçüncü galibiyetini aldı. Grupta oynadığı ilk iki maçını da kazanan Salihli’nin Sultanları, Denizi deplasmanında galibiyet serisini sürdürerek ligde 9 puana ulaştı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 3. grupta Baş antrenör Hüseyin Kurt, antrenörler Hasan Gören ve Mutlu Kılınç yönetiminde mücadele eden Salihli Belediyespor, gruptaki üçüncü maçında Denizli deplasmanında Pamukkale Belediyespor ile karşılaştı. Hasan Güngör Spor Salonunda oynanan ve oldukça çekişmeli geçen ilk seti 2426 ve ikinci seti de 925 kazanan Salihli’nin Sultanları, maçta 20 öne geçti. Üçüncü seti 2518 kazanan Pamukkale Belediyespor durumu 12 yaptı. Mücadeleyi bırakmayan Salihli’nin Sultanları, müthiş bir oyun sergileyerek dördüncü seti 1825 alarak maçı 31 kazandı. Salihli Belediyespor, aldığı bu galibiyetle grupta 9 puana ulaşarak zirvedeki yerini korudu.

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, önümüzdeki hafta Pazar günü saat 14.00’te evinde TFL Altekma ile karşılaşacak.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Denizli’de oynadığı maçı da kazanarak ligde üçüncü galibiyetini alan Salihli Belediyespor’un genç oyuncularını ve teknik heyetini tebrik ederek başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.