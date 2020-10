Mevlid-i Nebi Haftasında Peygamberimiz ve çocuk konusu işlenecek

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle düzenlediği basın toplantısında haftanın temasının 'Hazreti Peygamber ve çocuk’ olduğunu belirtti. Müftü Soykök, peygamberimizi sadece anmak değil anlamak ve onun izinden gitmek için sadece bir hafta değil her zaman peygamberimizi konuşmamız gerektiğinin altını çizdi.

Manisa İl Müftüsü ve Müftü yardımcıları Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Kadın, Aile ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, peygamber efendimizi her daim anlamak ve onun izinden gidilmesi gerektiğinin altını çizdi.



"Müslümanlar heyecanını hiçbir zaman yitirmemeli"

Bu yıl Mevlidi Nebi Haftasında ‘Hazreti Peygamberimiz ve Çocuk’ temasının işleneceğini kaydeden Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, “Bu hafta çok önceden Kutlu Doğum Haftası olarak kutlanırdı. Başkanlığımız bir irade gösterdi ve Hicri Takvime göre kutlanmasına karar verildi. 3 yıldır Mevlidi Nebi Haftası olarak kutlanıyor. Peygamber Efendimizin doğumu Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. Günü yani Miladi takvime göre bu sene 28 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor. Peygamberimizin doğduğu haftayı Mevlidi Nebi Haftası olarak kutluyoruz. Peygamberimiz insanlığın kurtuluşudur. Başka peygamber gönderilmeyecektir. Efendimiz kıyamete kadar bu ümmetin peygamberidir. Ümmet ikiye ayrılır. Bütün insanlık peygamber efendimizin ümmetidir. Ümmet ikiye ayrılır. Ümmeti davet ve ümmeti icabet. Bizler ümmeti icabetiz. Peygamberimizin davetini kabul etmişiz. Bir de ümmeti davet vardır. O da peygamberimizin soluğunu mesajını almaya hazır, bekleyen insanlar. Müslümanlar peygamberimizin örnekliğini, onun insanlığa vermek istediği mesaj, soluğu, heyecanı hiçbir zaman yitirmemelidir.” dedi.



"Peygamberimizi anmak yetmiyor, onu anlamalıyız"

Peygamber efendimizi sadece anmak değil anlamak için de bu haftaların idrak edildiğini kaydeden Müftü Soykök, “Peygamberimiz bundan bin 400 sene önce yaşamış bir insan. Tarihi bir kimliği var ama onun sünneti kıyamete kadar. Peygamberimizin mesajını, insanlığa hayat verecek ilkelerini anlamamız ve özümsememiz, çağın sorunlarını Müslümanca, hakça, adaletle hükümler çözümler getirmemiz gerekiyor. Bir daha kıyamete kadar peygamber gelmeyeceğine göre, peygamberimizin mesajını insanlara kim oluşturacak bizler ulaştıracağız. ABD’de kısa bir süre din görevlisi olarak görev yaptım. Orada Mustafa Karataş hocamız bir Cuma vaazında oradaki Müslümanlara şunları söyledi: dünyadaki tüm Müslümanlar sadece bir şey üzerinde söz verse anlaşsak tüm dünya Müslüman olur dedi. Herkes ‘Hocam o bir şey nedir? Bizi burada herkes terörist gibi görüyor’ dedi. Mustafa Karataş Hocamız ‘Hiç yalan söylemeyeceğimize dair söz versek bütün dünya Müslüman olur dedi. Aile hayatımızda da öyle. Karı koca el ele tutuşur birbirlerine sevgiyle bakarsa Allah o eşlerin bakışlarındaki sevgiden dolayı günahlarını parmaklarının ucundan döker diyen bir peygamber. Resulullahı anmak yetmiyor, onu anlamalıyız ve yürüdüğü yolu yürümeliyiz. Yeryüzünde gerçekleştirmeye çalıştığı bir devrim vardır, yeryüzünde adaleti barışı tesis etmeye çalışmıştır.” diye konuştu.



“Her çocuk bir umuttur”

Her çocuğun bir umut olduğuna dikkat çeken Müftü Soykök şunları söyledi: “Bu yıl ki temamız Hazreti Peygamber ve çocuk. Bu dünya çocuklar için her geçen gün daha da yaşanılmaz hale geliyor. Yeryüzünde sadece çocukları öldürmek için bombalar var, çocuk işçiler var, çocuk mülteciler var. Bu acıyı hissetmemiz lazım. Biran önce Müslümanlar olarak insanlığa bir şeyler söylemeliyiz. Bu ümmet insanlığın iyiliği çıkarılmış bir ümmettir. Temiz içme suyundan mahrum 1 milyar insan yaşıyor. Her 8 saniyede bir insan mülteci konumuna düşüyor. Yaşadığımız dünya böyle olmak zorunda değil. Efendimizin mesajını anlamak, anlatmak hepimizin görevidir. Yeryüzü bu gidişattan kurtulmalı. Çocuklarımızın Allah’ın bir emanetidir. Bir bağışı, lütfudur. Bizim ebeveynle olarak çocuklarımıza karşı yaptığımız hatalar, hafta boyunca bunları da konuşacağız. Pandemi sebebiyle geniş katılımlı programlar yapamıyoruz. Az katılımlı daha çok cami merkezli programlar yapacağız. Kahvehaneleri gençlik kollarımız ziyaret edecek. Sadece bu hafta değil efendimizi her zaman konuşmalıyız. Her yönüyle örnek teşkil ediyor. Peygamber efendimizin çocuklarla olan yakın ve samimi davranışlarını hepimiz biliyoruz. Çocukları ciddiye almıştır. Cami dışında suyla oynayan çocuklarla birlikte oynayan, namazda sırtına binerek atçılık oynayan torunuyla olan diyalogunu, Cuma Hutbesini kucağında çocukla veren bir peygamber, bir devlet başkanı bir ümmetin lideri. Efendimizin çocuklarla diyaloglarıyla ilgili onlarca yüzlerce olay var. Peygamberimizin çocuklarla olan bu iletişim ve davranışlarını konuşmamız lazım. Her çocuk bir umuttur. Her çocuk çocukluktan yeşerecek bir insan.”

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök hafta anısına basın mensuplarına gül ve kitap hediye etti.

