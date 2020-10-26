Müftü Soykök’ten, Vali Karadeniz’e Mevlid-i Nebi daveti

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök ve müftü yardımcıları, Vali Yaşar Karadeniz’i ziyaret ederek “Peygamberimiz ve Çocuk” temalı Mevlidi Nebi Haftası etkinliklerine davet etti.
Bu sene 26 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Peygamberimiz ve Çocuk' temalı Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri hakkında Vali Karadeniz’e bilgi veren Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök Manisalıları da etkinliklere katılmaya davet etti.
Ziyaretleri sebebiyle Müftü Soykök ve personeline teşekkür eden Vali Yaşar Karadeniz, “Mevlid Kandili’nin Manisa’mıza, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.