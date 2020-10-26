MASKİ, tarım arazilerinin zarar görmesini engelledi

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Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Musahoca Mahallesi’nde bulunan bazı tarım arazileri, atık sular nedeniyle zarar gördü. Harekete geçen MASKİ ekipleri, 690 metre kanalizasyon hattı döşeyerek, vatandaşın sorunlarını çözüme kavuşturdu.

Kırkağaç ilçesine Bağlı Musahoca Mahallesi'nde bulunan bazı tarım arazileri, atık sular nedeniyle zarar görürken vatandaşlar da tarlalarına girmekte güçlük çekiyordu. Vatandaşı bu dertten kurtarmak için çalışmalara başlayan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, 690 metre kanalizasyon hattı döşedi.



“Vatandaşlarımız zarardan kurtulmuş oldu”

Yapılan çalışmalarla vatandaşların sorunlarının çözüldüğünü belirten Musahoca Mahalle Muhtarı Erdem Ekin, “Kanalizasyon suları döküldüğü yerdeki tarlalara zarar veriyor, vatandaşlarımız tarlasına giremiyordu. Yapılan bu çalışmayla birlikte mahallemizin kanalizasyon hattı Çavdır Mahallesi’nin kanalizasyonu ile birleştirilip fosseptiğe aktarılacak. Vatandaşımız zarardan kurtulmuş oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, MASKİ Genel Müdürlüğü’ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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