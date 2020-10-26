Mütevelli Mahallesi'ne 21 milyonluk yatırım

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesinin kanayan yarası olan alt yapı sorunlarına neşter vuruyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı’nın Mütevelli Mahallesinde yürüttüğü proje çalışmalarının ardından sorunlara neşter vuruyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla, toplamda 21 milyon TL tutan yatırımların kanalizasyon hattı çalışmaları, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer’in katılımı ile başladı. Saruhanlı’nın Mütevelli Mahallesinde başlatılan çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan MASKİ Genel Müdür yardımcısı Erman Aydınyer, “MASKİ olarak yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda Mütevelli Mahallemizin 23 kilometrelik içme suyu hattını yeniledik. Devamında 1 adet içme suyu arıtma tesisi ve 1 adet içme suyu deposu inşa ettik. Hayırlısı ile bugün 22 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmalarına başladık. Altyapı çalışmalarımızın tamamlanmasının hemen ardından 175 bin metrekarelik üst yapı çalışmalarımızı yapacağız. MASKİ olarak tüm çalışmaları titizlikle yürüterek gerekli incelemeleri de yerinde yapıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz, Mütevelli Mahallemizde içme suyu şebekesi ve arıtma tesisi çalışmalarını tamamladı. Bugün de kanalizasyon çalışmaları ve devamında üst yapı çalışmalarına başladık. Toplamda 21 Milyonluk bir yatırım. Mütevelli sakinleri adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Mahallenin en büyük sorunlarından biri olan altyapı çalışmalarının başladığını belirten Mütevelli Mahalle Muhtarı Yaşar Mehmet İçigen kısa sürede çalışmaların tamamlanacağını söyledi.

Düzenlenen programa, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Baki Ulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Göksel Topçu, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Hilmi Serkan Emir, MASKİ İlçe Şefi Kerim Ali Oruç Orhan, Mütevelli Mahalle Muhtarı Yaşar Mehmet İçigen, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

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