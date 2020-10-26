Vali Karadeniz'den 'Zorunlu haller dışında dışarı çıkmayın' uyarısı Manisa’da Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirleri görüştüler

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, Covid19 salgını kapsamında yapılan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Vali Karadeniz, kış aylarıyla birlikte Manisa'da da artış gösteren salgın nedeniyle vatandaşları zorunlu haller dışında dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Karadeniz’in Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından karşılandığı ziyarette, Covid19 salgını kapsamında alınan tedbirler ve yapılan çalışmaların son durumu hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Vali Karadeniz, Covid19 ile mücadele süresince fedakarca görev yapan sağlık personeline teşekkür ederek, “Salgınla mücadelemiz devam ediyor, vaka sayılarının düşmesi için gerekli tüm tedbirleri alıyor ve denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızın da Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda alınan önlemlere özellikle de maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uymaları gerekmektedir. Hep birlikte mücadelemizi tavizsiz uygulayarak salgınla mücadelede başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.



"Zorunlu haller dışında dışarı çıkmayın"

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ayrıca yaptığı açıklamada Manisalılara zorunlu haller dışında dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Vali Karadeniz açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kış mevsimine girdiğimiz bugünlerde ilimizde de artış gösteren Covid19 salgınıyla, tüm imkanlarımız ile mücadele etmekteyiz. Salgınla mücadelemizde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlıklarımız, yetkili bütün makamlar ve Valiliğimizce gerekli tedbirler alınmakta ve siz kıymetli vatandaşlarımızla sürekli paylaşılmaktadır. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’mızın açıkladığı kişisel hijyen, maske ve fiziksel mesafe tedbirlerine titizlikle uyulması gerekmektedir. Korona virüsün yayılmasını önlemek, kendimizi, yakınlarımızı ve toplum sağlığını koruyabilmek amacıyla işe, okula, hastaneye gitmek, temel ihtiyaçlarımızı karşılamak gibi zorunlu nedenler dışında evlerimizde kalmamız; taziye, geçmiş olsun, kutlama gibi nedenlerle dahi ziyaretlerden kaçınmamız, toplu bulunulan alanlardan uzak durmamız yüksek öneme sahip bir gerekliliktir. Kendimizi ve sevdiklerimizi düşünerek hareket etmemiz gereken bu dönemde zorunlu haller dışında evlerinizden dışarı çıkmayınız. Devletimiz ve vatandaşlarımız hep birlikte mücadelemizi tavizsiz uygulayacağız. Salgınla olan mücadelemizi kazanacağımıza olan inancımız tamdır. Anlayış, sabır ve destekleriniz için teşekkür ediyorum."

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