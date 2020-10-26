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TFF 1. Lig: Akhisarpor: 2 - Bursaspor: 1

İHA

TFF 1. Lig: Akhisarpor: 2 - Bursaspor: 1

TFF 1. Lig’in 7.haftasında Akhisarspor konuk ettiği Bursaspor’u 21 mağlup etti.

Maçtan dakikalar
7. dakikada Vrsajevic’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Hasan Ali, plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 10
22. dakikada İsmail’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Ali, iki rakibini ekarte ederek boş pozisyonda şık bir golle skoru eşitledi. 11
31. dakikada Burak’ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Burak Altıparmak’ın kafa vuruşunu Vrsajevic çizgiden çıkardı.
39. dakikada Hasan Ali’nin derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Hadzic, kaleciyi geçerek şutunu çekmek istedi ancak savunma araya girerek tehlikeyi önledi.
64. dakikada Ali’nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Burak’ın sert şutunu Lukac kornere çeldi.
79. dakikada Elmar’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Çekdar, sol ayağıyla düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 21
84. dakikada Göksu’nun geri pasında araya giren Ali Akman, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.
90+4. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Musa Nizam topa eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Ali’nin şutunu Lukac ayaklarıyla kurtardı.

Stat: Spor Toto Akhisar Belediye
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Serdar Diyadin xx, Cem Özbay xx
Akhisarspor: Lukac xxxx, Alperen xx, Musa xx, Göksu xx, Vrsajevic xxxx, Rotman xxx, Hasan Ali xxx (Çekdar dk. 62 xxx), Onurcan x (Ali Kaan dk. 62 xx), Taha xxx (Gökmen dk. 89 ?), Bjarnason xxx (Bora dk. 84 x), Hadzic xx (Bertuğ dk. 89 ?)
Yedekler: Halil, Yavuz Serkan, Mert Efe, Halil İbrahim, Doğukan
Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu
Bursaspor: Deniz xx, İsmail xx, Furkan xx (Eren dk. 86 ?), Aykut xx, Emirhan xx, Ramazan x (Kerem dk. 70 x), Burak Altıparmak xx, Özer xx (Tuğbey dk. 66 x), Batuhan x (Recep dk. 46 x), Ali xxx, Burak Kapacak xxx
Yedekler: Canberk, Onur, Cüneyt, Ozan İsmail, Çağatay, Kerem
Teknik Direktör: Fazlı Tan
Goller: Hasan Ali (dk. 7), Çekdar (dk. 79) (Akhisarspor), Ali (dk. 22) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Hasan Ali, Hadzic, Musa, Vrsajevic (Akhisar), Özer, Ali Akman, Kerem (Bursaspor)

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