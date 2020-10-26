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Akhisarspor - Bursaspor maçının ardından Akhisar Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu: “Çok iyi zamanda skor bulduk” Bursaspor Teknik Direktörü Fazlı Tan: “İki tane Ege deplasmanında istediğimiz sonuçları alamadık”

İHA

Akhisarspor - Bursaspor maçının ardından Akhisar Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu: “Çok iyi zamanda skor bulduk” Bursaspor Teknik Direktörü Fazlı Tan: “İki tane Ege deplasmanında istediğimiz sonuçları alamadık”

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Akhisarspor evinde Bursaspor’u 21 mağlup etti. Maçın ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu.
TFF 1. Lig’in 7. Haftasında Akhisarspor, evinde ağırladığı Bursaspor’u 21 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, takıma sahip çıkılmasını istedi. Kahyaoğlu, “Maça başlarken maç öncesi konuşmamızda bugünkü oyun planımızı açıklamıştık. Ona sadık kalarak oynamaya çalıştık. Çok coşkulu oynayacağımızı söylemiştik. Aynı şekilde onları uygulamaya çalıştık ve uyguladık da. Çok iyi zamanda skor bulduk. Oyunun gelişen bölümlerinde rakibin yaptığı bizim baskımızı kırma çalışmalarına karşılık verdik ve oyunu tutmaya çalıştık. Top rakipteyken savunmada küçük bir hata oldu. Onda müdahale yanlışlığı yaparak golü yedik. Ancak gelişen oyunda bizim mücadelemiz hiç durmadı. Sporcularım yüreklerini koydu. Onları tebrik ediyorum. Çok iyi oynadılar. Bizim sorunumuz saha içi değil. Biz yaptığımız rotasyonlarla sorunu çözmeye çalışıyoruz. Görünen o ki, bunda başarılı oluyoruz. Bizim sorunumuz bu takımın saha dışında birazcık yalnız kalması. Bunu da şöyle anlatabiliriz; bu şehrin takımıdır. Akhisar önemli bir şehir ve Akhisarspor da önemli bir takım. Yıllarca üst liglerde mücadele etti, ses getirdi. Sahip çıkılmasını istiyoruz. Teknik heyetin, futbolcuların tek isteği bu takıma sahip çıkılması. Biz zaten sahaya yüreğimizi koyuyoruz. Çok güzel bir maç oldu. Yarın dinlenme günümüz. Bu akşamki güzel oyunun zevkini tadacağız. Bir günlük aradan sonra tekrar hafta sonu oynayacağımız Eskişehirspor hazırlıklarına başlayacağız” diye konuştu.

Fazlı Tan: “İki tane Ege deplasmanında istediğimiz sonuçları alamadık”
Bursaspor Teknik Direktörü Fazlı Tan ise iki tane Ege deplasmanından istedikleri sonuçları alamadıklarını vurgulayarak, “İstediğimiz sonuçlar farklıydı. Fakat her iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldık. Rakibimiz bize göre maça daha kontrollü başladı. Topu koruyan taraftı. Fakat böyle olmasına rağmen biz takım savunmasını gayet iyi yaptık. Rakibimiz 3. bölgede çok net pozisyonlar üretmedi. 20. dakikalarda uzaktan bir şut ile 10 öne geçti. Sonra onun kontrolü dengeye girdi. Sonrasında ise 11 yaparak oyunu dengeledik. İkinci yarıda ise yine aynı oyun vardı. Biz de biraz daha kontrollü ve dengeliydik, daha iyi hücum yaptık, topu da daha iyi koruduk. Yine uzaktan bir şut ile 21 mağlup duruma düştük. 21 mağlup duruma düştükten sonra iki tane net pozisyonumuz var. Bir de bir penaltı pozisyonumuz var. Eğer ki bu pozisyonları değerlendirseydik bugün kazanan taraf olacaktık. Genç bir takımız. Öğrenmeye gelişmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Lig uzun bir maraton. Önümüzdeki haftalarda neler yapacağımıza hep beraber bakacağız” ifadelerini kullandı.

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