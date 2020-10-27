Yeni müdür görevine başladı

Manisa'nın Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine Musa Akkaynak'ın vekaleten atandığı bildirildi.

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü vekaleten yürüten Bülent Güleç’in, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne Ziraat Mühendisi olarak atanmasıyla boşalan, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü’ne Sarıgöl İlçe Tarım Orman Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Musa Akkaynak vekaleten atandı.

Görevine başlayan 10 yıllık ziraat mühendisi Musa Akkaynak, "Sarıgöl ilçesinde görev yaptım. Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinin en büyük gelir kaynağı Sultaniye Üzüm yetiştiriciliği. Ekip olarak hedefimiz dünya çapında ün yapmış olan Sultaniye üzümümüz başta olmak üzere, kiraz, nar, kestane, ceviz gibi bir çok çeşit üründe hedefimizi daha yüksek seviyelere çıkartmak. Sağlıklı, kaliteli ve güvenli ürün yetiştirmeye devam etmek." dedi.

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