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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisalı öğrenciden Zeka yarışmasında büyük başarı

İHA

Manisalı öğrenciden Zeka yarışmasında büyük başarı

Bu yıl 25’incisi düzenlenen Türkiye Zeka Oyunları Yarışması Çocuklar Kategorisinde, Manisa’nın Yunusemre ilçesi Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğrencisi Rahime Nur Bayram aldığı 90 puanla Türkiye 6’ncısı olarak büyük bir başarıya imza attı.
1996 yılından beri, Milli Eğitim Bakanlığı, ODTÜ ve TÜBİTAK'ın da katkılarıyla Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen ve ülke genelinde büyük ilgi gören Türkiye Okullar arası Zeka Oyunları Yarışmasının final sonuçları Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ve Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı'nın tebrik mesajları ile açıklandı.
Kurucu üyeleri arasında Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Prof. Dr. Tosun Terzioğlu gibi bir çok bilim insanını bulunduran Türkiye Zeka Vakfının yarışmaları Türkiye'nin en prestijli zeka ve mantık yarışmaları olarak biliniyor.
Manisa’nın Yunusemre ilçesi Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğrencisi Rahime Nur Bayram da Matematik öğretmeni Gökhan Bozkurt gözetimde hazırlandığı bu yarışmada 90 puanla Türkiye 6’ncısı olarak büyük bir başarıya imza attı.
Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu Müdürü Mehmet Emin Efe öğrencileri Rahime Nur Bayram’ı ve öğretmenlerini tebrik ettiğini, başarılarından dolayı gurur ve mutluluk duyduğunu dile getirdi. Efe, bu başarıların kalıcı olması ve devamının gelmesi için okul olarak çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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