Manisa en fazla araç sayısına sahip 9. şehir

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) motorlu kara taşıtları eylül ayı istatistikleri açıklandı. Trafiğe kayıtlı 605 bin 774 araç ile Manisa Türkiye’de en fazla araca sahip olan 9. il oldu. 1 milyon 440 bin 611 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık 14. İli olan Manisa’daki araç fazlalığı dikkat çekti.

TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü eylül ayı itibariyle illere göre motorlu kara taşıtlarının istatistiklerini açıkladı. En fazla aracın 4 milyon 306 bin 532 adetle İstanbul'da olduğu açıklanırken, İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Konya illerinin izlediği bildirildi. Açıklanan rakamlara göre Manisa, trafiğe kayıtlı 605 bin 774 araç ile en fazla trafikte araç bulunan 9. İl oldu. Nüfus itibariyle Türkiye'nin en kalabalık 14. şehri olan Manisa'da bir araç başına 2,3 kişinin düşmesi dikkat çekti.



Manisa traktörde birinci motosiklette 4.

Manisa’da eylül ayı itibariyle trafiğe kayıtlı 605 bin 774 olan motorlu kara taşıtı içinde 220 bin 404 otomobil, 187 bin 866 motosiklet, 92 bin 699 traktör, 73 bin 625 kamyonet, 15 bin 624 kamyon, 7 bin 398 minibüs, 7 bin 71 otobüs ve bin 87 adet de özel amaçlı araç bulunduğu açıklandı. Manisa’nın traktör sayısında Türkiye’deki birinciliğini korurken, motosiklet sayısıyla 4., otobüs sayısıyla 6. sırada ve otomobil sayısıyla da 13. sırada yer aldığı öğrenildi.

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