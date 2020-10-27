Turgutluspor evinde oynayacak

TURGUTLU, (DHA) -
Misli.com 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta geçen hafta deplasmanda Serik Belediyespor´a 2-0 yenilerek ilk mağlubiyetini alan lider Turgutluspor, yarın son sıradaki Kardemir Karabükspor´u konuk edecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı´nda Oğuzhan Aksu´nun yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.00´te çalacak. Turgutluspor´da sarı kart cezalısı Talha mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör İbrahim Cezayir, Karabükspor´u yenip geçen haftaki yenilgiyi telafi edeceklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2020-10-27 13:07:25
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