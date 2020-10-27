Lider Manisa FK Ankara´da terleyecek

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MANİSA, (DHA) -

Misli.com 2´nci Lig Beyaz Grup´ta geçen hafta evinde Ergene Velimeşespor´la 1-1 berabere kalan lider Manisa Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Ankara Demirspor´la karşı karşıya gelecek. TCDD Ankara Demirspor Stadı´nda saat 14.00´te başlayacak maçta Bilal Köseoğlu düdük çalacak. Teknik direktör Serkan Özbalta, zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Özbalta, "Rakibimiz de zirve mücadelesi veriyor. Biz kendi oyunumuzu oynayıp evimize galibiyetle döneceğiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-10-27 13:08:28



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