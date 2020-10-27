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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP Grup Başkanvekili Özel Manisa TSO’yu ziyaret etti

İHA

CHP Grup Başkanvekili Özel Manisa TSO’yu ziyaret etti

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'ı ziyaret etti.
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, chp GRUP Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’i odada ağırladı. Ziyarette CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, partililer ile Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arkın Şıktaşlı da hazır bulundu.
Özel, Covid19 ile mücadele kapsamında Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın sadece Manisa genelinde değil, Türkiye'nin birçok yerinde görülmeyen duyarlılıkta önlemler aldığını belirterek bunun herkese örnek olmasını diledi. Özel, "Sizin üyeleriniz çalışkan, ilimizin hemşerilerimize istihdam sağlayan, vergisini ödeyen çok kıymetli üyeleriniz var. Dünyanın dört bir yanına yapılan biri ihracat var. Bu kurumun kültüründe üretim var. Manisa'nın yatırımcısı en iyisini hak ediyor. Manisa'nın işçisi en iyisini hak ediyor" diye konuştu.

Başkan Yılmaz: “Önemli bilgiler verdiniz”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Bir ülkenin gelişmişliği muhalefet partilerin özgürce iradelerinin beyan etmesidir. Cumhuriyeti kuran bir partinin şu anda ana muhalefette olması da Türkiye için bir şans ama bunu değerlendirme noktasına bakmak lazım. Eğer bir demokrasiden bahsediliyorsa, muhalefet partileri ne kadar destekleniyorsa ne kadar çok söylem içinde kendini bulabiliyorsa orada da iktidarın daha farklı boyutlarda kendini ifade etme şansını yakalayabiliyor. Bizlere önemli bilgiler verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bilgilerin kişilerde kalmaması gerekiyor. Bunu meclis üyelerine anlatacağım” dedi.

“Biz cumhuriyetimizin temel ilkelerine tarafız”
Ticaret ve sanayi odalarının herhangi bir siyasi partiyle bağ içinde olmadığını vurgulayan Başkan Yılmaz, "Bu oda 1871 yılında kuruldu. Bizim temel ilkelerimiz var. Bunlardan biri Atatürk temel ilke ve inkılaplarımızdır. Bunlar olmazsa olmazdır. Kurumumuza girdiğinizde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk ve Türk bayrağını görürsünüz. Biz cumhuriyetimizin temel ilkelerine tarafız. Cumhuriyetimize bağlıyız. Devletin bütünlüğüne tarafız. Ülkemiz için birlikte hareket etmeliyiz. Ülkesini en çok seven işini en iyi yapandır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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