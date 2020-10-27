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Saruhanlı yeni kütüphanesine kavuşuyor Dr. İbrahim Türek'ten bir kütüphanede Saruhanlı'ya

İHA

Saruhanlı yeni kütüphanesine kavuşuyor Dr. İbrahim Türek'ten bir kütüphanede Saruhanlı'ya

Hayırsever Dr. İbrahim Türek’in maddi katkılarıyla geçtiğimiz yıllarda Manisa Tarihi Borsa Kahvehanesi kütüphane olarak hizmet vermeye başlamasının ardından yine Dr. İbrahim Türek’in maddi katkıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Manisa Valiliği destekleriyle Saruhanlı’ya İlçe Halk Kütüphanesi kuruluyor.
Saruhanlı İlçe Halk Kütüphanesi mevcut yerinde zor şartlarda Saruhanlılara hizmet verirken özellikle Dr. İbrahim Türek’in maddi katkılarıyla artık daha iyi imkanlarıyla okuyuculara hizmet vermeye devam edecek.
Saruhanlı İlçe Kaymakamı Necmettin Yalınalp’i makamında ziyaret ederek bilgi veren Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, “Kıymetli hayırseverimiz, değerli büyüğümüz Dr. İbrahim Türek’in katkılarıyla daha önce Tarihi Borsa Kahvehanesi’ni kütüphaneye çevirmiştik. Binlerce kitabın bulunduğu 60 kişi kapasiteli kütüphanemizden bugüne kadar yüzlerce okuyucumuz faydalandı ve faydalanmaya devam ediyor. Her gelen öğrencimiz, okuyucumuz ve gencimiz Dr. İbrahim Türek’e teşekkür ediyor. Kıymetli büyüğümüz Dr. İbrahim Türek bu kez Saruhanlımıza bir kütüphane kazandırıyor. Kıymetli katkılarıyla Saruhanlı’nın en işlek caddelerinden birisinde bir mülk kütüphaneye çevriliyor. Bakanlığımızın ve valiliğimizin de katkılarıyla kütüphaneye dönüştürdüğümüz bu alanda artık son aşamaya geldik. Farklı bir konseptte, duvarlarında resimleri, içinde binlerce kitabı ile Saruhanlılara hizmet verecek kütüphanemizi çok kısa sürede hizmete açacağız. Bakanlığımızın da takdirleri ile kütüphanemizin ismi Saruhanlı Dr. İbrahim Türek İlçe Halk Kütüphanesi oldu. Başta Dr. İbrahim Türek olmak üzere emeği geçen herkese Saruhanlılar adına teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu kütüphane Saruhanlı halkının. Pandemi kurallarına da uyarak buradan en iyi şekilde istifade edileceğinden şüphem yok” dedi.
Ziyaret sonrasında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve İl Müdür Yardımcısı Seyfettin Onat kütüphane çalışanlarıyla bir araya geldi.
Yaklaşık 300 metrekare alana sahip, 20 bin kitap ve 50 okuyucu kapasiteli Saruhanlı Dr. İbrahim Türek İlçe Halk Kütüphanesi’nde süreli yayınlar bölümü, okuyucu bölümü, ders çalışma ve bilgisayar alanları, çocuk bölümü, baybayan, engelli ve çocuk tuvaletleri yer alıyor. Kitap yerleştirme taşınma aşamaları devam eden kütüphane önümüzdeki günlerde yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak.

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