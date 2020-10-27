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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden istihdama bir katkı daha

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesinden istihdama bir katkı daha

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Salihli ilçesinde hayata geçirilen Kilit Parke, Beton Boru ve Büz fabrikasının başarısını kanıtlamasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda Akhisar’a da aynı fabrikanın kurulacağını açıkladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi Akhisar Şantiye Şefliği’nde incelemelerde bulundu.

“Üretim ve istihdam artarken, ekonomiden tasarruf sağlanacak”
Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, beraberindeki heyet ile birlikte yaptığı inceleme sonrası açıklamalarda bulundu. Akhisar halkıyla müjdeli bir haberi paylaşacağını belirten Öztozlu, “Akhisar’a müjdeli bir haber için geldik, öncelikle bunu belirtmeliyim. Bilindiği üzere Salihli Şantiyemizin içerisinde Kilit Parke ve Beton Boru Fabrikası var. Burada günlük yaklaşık 5 bin metrekare kilit parke üretimi yapılıyor. Ayrıca beton boru, büz ve menfez de üretiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Salihli’deki bu başarıyı görünce, Akhisar ilçesinde bunun bir benzeri fabrika kurulması için talimat verdi. Bizler de ekip olarak alanı inceledik. Akhisar şantiyemiz içerisinde malzemeyi konuşlandıracağımız yeterli stok alanımız da var. Bu konuda bizleri ayrıca mutlu etti. Burada fabrikanın kurulması için kurum görüşlerinin alınması gerekiyor. Yasal mevzuat var. İmara yazacağız, plan tadilatı ve görüşlerden sonra ruhsatı alacağız. 34 aylık bir süreç. Bu süreçte biz de projelendirme işlerini tamamlarız. Fabrikanın kurulması çok uzun sürmüyor. 1 sene sonra burada kendi taşımızı basmaya başlarız. Bu şu açıdan da önem arz ediyor. Kamu kaynaklarının etkin kullanılması konusunda hassas davranıyoruz. Salihli’de üretilen taşlar 17 ilçeye dağılıyor. Akhisar’da biz bu fabrikayı kurduktan sonra Kırkağaç, Soma, Saruhanlı, Gölmarmara, Gördes ilçelerimize nakiller buradan olur. Kendi nakliyemizden de ciddi kar elde ederiz. Salihli’de 32 kişilik kadromuz var. Burada da aynı kapasitede çalışmaya başladığımız zaman 3035 kardeşimizin buradan ekmek yemesine vesile olabiliriz. Bu boyutu da önemli. Yasal boyutunu tamamlayıp hızlı bir şekilde fabrika kurulumu için start vereceğiz” diye konuştu.

Namal’dan Cengiz Ergün’e teşekkür
MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal da, inceleme sonrasında Akhisar’a yapılması planlanan Kilit Parke, Beton Boru ve Büz Fabrikası hakkında açıklamalarda bulundu. Namal, “Belediyemiz açısından ekonomiye katkı sunacak bir proje hazırlanmış. Proje aynı zamanda, Akhisar gencimize de ekmek kapısı açmış olacak. Akhisar ilçemize böyle bir projeyi düşünmüş olduğu için Cengiz Başkanımıza şahsım ve Akhisar halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

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