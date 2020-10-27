Yunusemre'de ZEKA destekli projelerde eğitime devam

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Yunusemre Kaymakamlığı tarafından Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi farklı kamu kurumlarının katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Yunusemre Kaymakamlığı'nın Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, ZEKA'nın 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Proje kapsamında Yunusemre Kaymakamlığı, Yunusemre Belediyesi, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yunusemre İlçe Tapu Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü olmak üzere farklı kamu kurumlarından, farklı mesleklerde 32 katılımcıya eğitim verildi. Eğitmen Davut Karaca tarafından verilen eğitimlerde ulusal ve uluslararası fon veren kuruluşlara proje hazırlanması, sunulması ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

Eğitim sonunda katılımcılara Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi (PCM) belgesi verildi.

Sertifika törenine Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Üçler Yıldırım, Emel Bayer ve Eğitmen Davut Karaca katıldı.

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