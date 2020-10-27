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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yılmaz’dan Muradiye OSB’de inceleme

İHA

Başkan Yılmaz’dan Muradiye OSB’de inceleme

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantısına katılarak incelemelerde bulundu.
Muradiye OSB toplantısı AK Parti Manisa Milletvekili, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Semra Kaplan Kıvırcık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kıvırcık, “Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Vali Yardımcımız Hayri Sandıkçı, sanayi bölgemizin iştirakçisi konumda bulunan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Yılmaz ile bölge müdürlüğümüzle de bir araya gelerek, personelimizden bölgemizin ihyası için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Muradiye OSB ilimizin sanayisi açısından büyük önem arz ediyor. Manisa’da ki diğer paydaşlar ile koordineli bir şekilde çalışarak çok emek verdik. Geldiğimiz noktada Muradiye OSB tüzel kişiliğini kazandı. Muradiye OSB Yönetim kurulunun azimli çalışmaları ile bölge yeniden şekilleniyor ve dizayn ediliyor. Muradiye OSB en kısa sürede yatırımcıların cazibe merkezi haline gelecektir. Bugün de burada toplanarak neler yapabiliriz noktasında fikir alışverişinde bulunduk. Manisamız güzel bir OSB daha kazandı” dedi.
Muradiye OSB’nin tüzel kişiliğini kazanmasında AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık’ın büyük bir payı olduğunu ifade eden Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Bizler Manisa’da bu bölgede faaliyet gösteren sanayicilerimiz, belediye başkanlarımız ve valilerimiz ile birlikte Muradiye OSB’nin tüzel kişiliğini kazanması için birçok toplantı yaptık. Adımlar attık. Elimizi taşın altına koyduk. Bu süreçte vekilimiz Ankara’dan bize çok destek oldu. Bu sürecin takipçisi oldu. Sonuç olarak Manisa’mız güzide bir OSB kazandı. Manisa gelişiyor, büyüyor ve ihracat yapıyor. Manisa OSB Türkiye’nin göz bebeği, Muradiye OSB de bu tecrübelerden yararlanarak ilimize ve ülkemize katkı sağlayacaktır. Ben süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da uyumlu bir çalışma ile elde ettiğimiz noktayı daha yukarı çıkarmak için çalışacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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