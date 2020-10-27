Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nden Vali Karadeniz’e ziyaret

Manisa Kent Konseyi’nin davetlisi olarak Ekim Ayı toplantısını gerçekleştirmek üzere Manisa’ya gelen Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Sabancı ve yönetimi kurulu üyeleri, Vali Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti.

Ziyarette Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu BaşkanI Mürsel Sabancı, Vali Karadeniz’e “Maskeli, Mesafeli ve Kırılgan Moderniten Pandemik Halleri’ ve ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir” isimli kitapları hediye ederek, Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Karadeniz de ziyaretleri sebebiyle Başkan Sabancı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, kent konseylerinin şehirlerin gelişmesi adına önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

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