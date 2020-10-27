8 metrelik kuyuya düşen köpek kurtarıldı

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Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 8 metrelik boş su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Salihli'de yaşayan Mehmet Uysal'a ati köpek, Bintepeler mevkiinde, dün saat 09.30 sularında, 8 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü. Köpeğinin düştüğünü fark eden Uysal, kendi imkanları ile çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, halat ile kuyuya inip, 1 saatlik çalışmanın ardından köpeği düştüğü yerden çıkardı. Kurtarılan köpek sahibine teslim edildi. Uysal, köpeğini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2020-10-27 16:13:34



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