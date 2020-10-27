Karantinayı delen yaşlı adam bakkalda yakalandı Covid-19 temaslısı bakkalda yakalanıp, zorunlu karantinaya alındı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Covid19 temaslısı olan ve karantina kurallarını ihlal eden 70 yaşındaki İ.D. polis ekiplerine yakalanarak Kredi ve Yurtlar Kurumunda zorunlu karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi’nde yaşayan ve korona virüs temaslısı olduğu belirlenen İ.D. evinde karantinaya alındı. Karantina tedbirlerine uymayan İ.D.’nin dışarıya gezmeye çıktığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. 112 sağlık ekipleri ile birlikte gerekli tedbirleri alarak Gaziler Mahallesi 23. Sokağa giden polis ekipleri, İ.D.’yi bakkalda yakaladı.

İ.D. kalan karantina süresini doldurmak üzere Manisa’da bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait karantina yurduna gönderildi.

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