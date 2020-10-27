Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı bir mahalle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüsün yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgın tehlikesinden korumak amacıyla karantinaya alındı.
Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Deliçoban Mahallesi, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı. Mahalleye giriş ve çıkışlar kapatılırken Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İlimiz Gördes ilçesine bağlı, Deliçoban Mahallesi 27.10.2020 tarihi saat 24:00 itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27.10.2020 tarihli ve 2020/106 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantina altına alınmıştır”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.