Akhisarspor'da Eryüksel dönemi

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MANİSA, (DHA) TFF 1´inci Lig ekiplerinden Akhisarspor´da başkanlık görevine mevcut yönetimden Harun Eryüksel getirildi.

Başkan Fatih Karabulut geçen ay istifa ettikten sonra imza yetkilerinin yönetim dışından Evren Özbey´e verildiği yeşil-siyahlılarda Eryüksel kongreye kadar başkanlık ünvanını devraldı. Koronavirüs pandemisine alınan tedbirler kapsamında kongresini en erken aralık ayında yapabilecek Akhisar´da, eski başkanlardan Hüseyin Eryüksel´in yeğeni olan Harun Eryüksel kulüpte Süper Lig döneminde de yöneticilik yapmıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

2020-10-27 22:56:15



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