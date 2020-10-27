Manisa'da 4 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 farklı adrese düzenlenen operasyonda toplam 4 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı sahte içki operasyonu düzenledi. Ticari amaçla alkollü içki üretmek, bulundurmak, nakletmek, satışa arz etmek suçları işlediği belirlenen iki farklı adrese ekipler baskın yaptı. İlçeye bağlı Muradiye Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda evlerde yapılan aramalarda toplamda 4 bin 400 litre sahte şarap ele geçirildi. Ele geçirilen şaraplar imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğüne götürüldü. Operasyonda N.B. ve V.B. gözaltına alınırken, 2 şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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