Manisa´da 4 bin 200 litre kaçak içki ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa´da 4 bin 200 litre kaçak içki ele geçirildi

DHA

Manisa´da 4 bin 200 litre kaçak içki ele geçirildi


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA´nın Yunusemre ilçesinde, sahte içki ürettiği tespit edilen adrese jandarma tarafından yapılan operasyonda 4 bin 200 litre kaçak şarap ele geçirilirdi. 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı içki üretimi ve tüketiminden kaynaklanan ölüm olaylarının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, ilçeye bağlı Bağyolu Mahallesi´nde sahte içki üretildiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Eş zamanlı olarak 20.30 sıralarında iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 bin 200 litre kaçak şarap ele geçirildi. Ele geçirilen içkiler imha edilmek üzere yediemin deposuna alındı.
Öte yandan, jandrama tarafından İkamet sahipleri N.B. (59) ve V.B. (56) hakkında soruşturma başlatıldı.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Merkez Ersan ERDOĞAN
2020-10-27 23:35:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da 4 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 4 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi
Akhisarspor'da Eryüksel dönemi
YEREL HABERLER Akhisarspor'da Eryüksel dönemi
'Sıfır Atık' bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 'Sıfır Atık' bilgilendirme toplantısı yapıldı
Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı
Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı
CHP'li başkan hizmet için AK Parti'li başkanla buluştu
YEREL HABERLER CHP'li başkan hizmet için AK Parti'li başkanla ...
Başkan Ergün Kent Konseyleri Birliğini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Ergün Kent Konseyleri Birliğini ağırladı
Karantinayı delen yaşlı adam bakkalda yakalandı Covid-19 temaslısı bakkalda yakalanıp, zorunlu karantinaya alındı
YEREL HABERLER Karantinayı delen yaşlı adam bakkalda ...
Başkan Dutlulu, kırsal mahallelerdeki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Dutlulu, kırsal mahallelerdeki çalışmaları ...
8 metrelik kuyuya düşen köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER 8 metrelik kuyuya düşen köpek kurtarıldı
Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nden Vali Karadeniz’e ziyaret
YEREL HABERLER Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nden Vali Karadeniz’e ...
Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Manisa’da zabıta ekipleri dilencilere fırsat vermedi
YEREL HABERLER Manisa’da zabıta ekipleri dilencilere fırsat vermedi
Akçul: "Tek amaçları Soma hassasiyetleri üzerinden ülkeyi kargaşaya götürmek" Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul: "Ekmeye çalıştıkları nifak tohumları tutmadı tutmayacak. Buna ne Soma ne de yöre halkı izin vermedi vermeyecek"
YEREL HABERLER Akçul: "Tek amaçları Soma hassasiyetleri üzerinden ...
Başkan Yılmaz’dan Muradiye OSB’de inceleme
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz’dan Muradiye OSB’de inceleme
MASKİ Genel Müdürü Aslay’ın acı günü
YEREL HABERLER MASKİ Genel Müdürü Aslay’ın acı günü
Büyükşehir ve MCBÜ’den eğitim işbirliği
YEREL HABERLER Büyükşehir ve MCBÜ’den eğitim işbirliği
Macron’a Manisa’dan sert tepki
YEREL HABERLER Macron’a Manisa’dan sert tepki
Yunusemre'de ZEKA destekli projelerde eğitime devam
YEREL HABERLER Yunusemre'de ZEKA destekli projelerde eğitime devam
Sarıgöllü hayırsever pandemi tedavi merkezi kurdu
YEREL HABERLER Sarıgöllü hayırsever pandemi tedavi merkezi kurdu
Manisa Büyükşehir Belediyesinden istihdama bir katkı daha
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesinden istihdama bir katkı ...
Pedallar 'Cumhuriyet' için çevrildi
YEREL HABERLER Pedallar 'Cumhuriyet' için çevrildi
Saruhanlı yeni kütüphanesine kavuşuyor Dr. İbrahim Türek'ten bir kütüphanede Saruhanlı'ya
YEREL HABERLER Saruhanlı yeni kütüphanesine kavuşuyor Dr. İbrahim ...
CHP Grup Başkanvekili Özel Manisa TSO’yu ziyaret etti
YEREL HABERLER CHP Grup Başkanvekili Özel Manisa TSO’yu ziyaret etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X