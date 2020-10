Sarıgöl'de üzeri örtülü bağlardaki üzümler, 3 ülkeye ihraç ediliyor

Ersan ERDOĞANVehbi SARIHAN/SARIGÖL(Manisa), (DHA) MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, hasadı kış aylarına kadar süren sofralık Sultaniye üzümleri, dalından taze toplanarak iç pazarın yanı sıra Rusya, Almanya ve Irak'a gönderiliyor.

Sarıgöl ilçesinde örtü altında korunduğu için kasım ayının son gününe kadar hasadı devam eden sofralık Sultaniye üzümleri, dalından taze toplanarak yurdun dört bir yanına gönderilmesinin yanı sıra Rusya, Almanya ve Irak'a ihraç ediliyor. İlçedeki 120 bin dönüm bağın 90 bininin beyaz örtü ile kaplı olduğuna dikkati çeken Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, bu sayede 140 bin tona yakın üzümün kış aylarına kadar dalında taze olarak kaldığını söyledi. Ülgen, üzümü pahalıya satmak için değil, korumak için bağların üzerini örttüklerini kaydetti.

'90 BİN BAĞ BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLI'

Ülgen, "Yağan yağış ve doludan bağlarımız çok zarar görmez. Çünkü bağlarımızı örtüyle örtüyoruz. Bizler üzümü pahalıya satmak için değil, üzümümüzü korumak için örtüyoruz. Sarıgöl, 192 bin dönüm toprağı olan bir ilçe. Bunun 120 bin dönümü bağlardan oluşmaktadır. 115 bin dönümü Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı. 120 bin dönüm bağında 90 bini bu şekilde beyaz örtü kaplı. Her sene bu örtüleri değiştiriyoruz. Üzümlerimizi Rusya'ya, Almanya ağırlıklı olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Ortadoğu'da ise Irak'a gönderiyoruz. Kasım ayı sonuna kadar hasat yapacağız. Koruma altığına aldığımız için soğuk ve yağmur vurmuyor. Üzümler iç piyasada da ülkemizin her yerine gidiyor. Sarıgöl'de yıllık ise 400 bin ton üzüm üretiyoruz" dedi.

Manisa'da son üzümün Sarıgöl ilçesinde kesildiğini dile getiren çiftçi Hasan Çakar, "Şu an için hasada başladık. İlçemizde kasım ayı sonuna kadar hasat sürüyor. Şu an için kilo fiyatı 2,5 lira. Fiyatın daha da artmasını bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Sarıgöl Ersan ERDOĞAN Vehbi SARIHAN

2020-10-28 08:47:22



