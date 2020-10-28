Alaşehir'de Türk bayrağının caddeye serilmesine tepki



Ersan ERDOĞANNurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesi bayrak krizi yaşandı. Kutlamalar için caddeye asılması planlanan bin metre uzunluğunda, üzerinde Atatürk resimlerinin de bulunduğu Türk bayrağının yere serilmesi ve üzerinden araçların geçmesi tepkilere neden oldu. Manisa Valiliği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı.

Türkiye genelinde cumhuriyetin ilanının 97'nci yılı kutlamaları için hazırlıklar yapılırken, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bayrak krizi yaşandı. Kutlamalar kapsamında Sakarya Mahallesi İstiklal Caddesi'ne asılması planlanan bin metre uzunluğunda, üzerinde Atatürk'ün posterlerinin de bulunduğu Türk bayrağının cadde boyunca yere serilerek, yapılan hazırlıklar tepki çekti. Cadde üzerinden seyreden bazı araçların üzerinden geçtiği Türk bayrağı, tepkiler üzerine Alaşehir Belediyesi tarafından toplatıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler de tepki çekti. Bayrak, sabah saatlerinde kontrollü olarak yerine asıldı. Bayrağın yere düşme ihtimaline karşı da cadde trafiğe kapatıldı.

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayda kusuru bulunan kişilerin tespit edilmesi için adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Vatandaşlardan Ekrem Gülsün, "Türk bayrağının yerde ezilmesi çok kötü bir şey. Türk bayrağı, bizim canımız, kanımız. Onun için böyle bir şeyin yaşanmış olması çok çirkin. Bunlara hep beraber karşı çıkalım, bir ve beraber olalım" diye konuştu.

İlhan Kahraman ise bayrağın yerlere serilmesini saygısızlık olarak nitelendirdi.

'GÖRSEYDİM, CANIM PAHASINA ENGELLERDİM'

Bir diğer vatandaş Abdurrahman Sezer de, "Bir insan bayrağına saygı göstermiyorsa, hiç kimseye saygı göstermez. Hayattaki en terbiyesizce şeylerden biri bayrağa yapılan terbiyesizliktir. Bizler ne için yaşıyoruz? Vatanımız, milletimiz, bayrağımız için. Bu bayrak için ne şehitler verdik. Şahsen ben görseydim, canım pahasına engellerdim. Türk bayrağına saygısızlığın en önde gelenini yapmışlar" dedi.

BAŞKAN ÖKÜZCÜOĞLU: ARKADAŞLARIMIZ ASARKEN ACİZLİĞE UĞRADI

Tepkiler üzerine caddeye gelerek incelemede bulunan Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, "Çok üzücü bir olay yaşadık. Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız var. Bize kamu kurum ve caddelerin bayraklarla süslenmesi talimatı geldi. Her milli bayramımızda 5 bin adet çubuklu bayrağımızı dağıtıyoruz. Bu bayramda da Sakarya Mahallesi'ndeki bin metrelik İstiklal Caddesi'ni boydan boya bayrakla süslemeyi hedefledik. Bayrağın yekpare olmasından dolayı arkadaşlarımız asarken acizliğe uğradı. Bayrağın ucunun bulunmasında zorlandıkları için kaldırıma serdiler. Ucunu bulduktan sonra tekrar topladılar. Kimsenin bizim Atatürk ve bayrak sevgimizden şüphesi olmasın" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Ersan ERDOĞAN Nurettin DOĞAN

2020-10-28 11:09:34



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