Türk Sağlık Sen’den, ‘Özlük haklarında iyileştirme yapın’ çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Sağlık Sen’den, ‘Özlük haklarında iyileştirme yapın’ çağrısı

İHA

Türk Sağlık Sen’den, ‘Özlük haklarında iyileştirme yapın’ çağrısı

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu korona virüs pandemisinin yeniden artış göstermeye başlaması üzerine bakanlık tarafından sağlık çalışanlarının tüm izinlerinin iptal edilerek yeniden bir seferberlik başlatıldığını belirtti. Dağlıoğlu bu süreçte her türlü fedakârlığı gösteren sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Korona virüs (Covid19) pandemisinin yeniden yükselişe geçmesi üzerine Sağlık Bakanlığı aldığı bir kararla tüm sağlık çalışanlarının izinlerini, istifalarını ve emeklilik taleplerini durdurdu. Bunun üzerine bir açıklama yapan Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, “11 Mart’tan bugüne sağlık çalışanları fedakarca bir mücadele ile kahramanlık destanı yazmaktadır. Bu süreçte 100’den fazla çalışma arkadaşımız şehit olmuş, 50 bine yakın arkadaşımızda virüse yakalanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, hasta arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz. Salgının tekrar artış gösterdiği şu günlerde Sağlık Bakanlığı çalışanların izinlerini iptal ederek yeni bir seferberlik başlatmıştır. Ancak sağlık çalışanlarının da dinlenmeye ihtiyaçları vardır, bu husus göz ardı edilmemelidir. Tüm sağlık çalışanları vatan, millet ve devlet için dün olduğu gibi bugünde fedakarca göreve hazırdır. Fakat bu süreçte önemli olan bakanlığın ne yapacağıdır. Sağlık çalışanlarının beklentileri artık karşılanmalı, özlük hakları iyileştirilmelidir. Kırgın olan, tükenmişlik sendromu yaşayan çalışanların motivasyonunu yükseltmek için bu şarttır.” dedi.

“Sağlık çalışanlarının talepleri yerine getirilmeli”
“Adaletsiz, haksız ve beklentileri karşılamaktan çok uzak tavandan ek ödeme terk edilmeli, acil olarak maaşa tek ödeme şeklinde bir zam yapılmalıdır.” diyerek sözlerine devam eden Dağlıoğlu, “Kadro bekleyen çalışanların talepleri karşılanmalı, 3600 ek gösterge hayata geçirilmelidir. Yıpranma payı makul bir düzeye getirilmeli, görevde yükselme sınavında mülakatta herkese aynı puan verilmeli, 2019 yılına ait izin hakları önümüzdeki yıla devredilmelidir. Şiddete ağır yaptırımlar gelmeli, ehliyet ve liyakat esas alınarak bir sağlık yönetimi dizayn edilmelidir. Hiç kimseye ayrıcalık yapılmamalı, ayrımcılık uygulanmamalıdır. Bakanlık alkış ve teşekkür yerine çalışanların taleplerine dikkat kesilmeli bunları karşılamak içinde gereğini yapmalıdır. Sağlık çalışanları madem tam bir seferberlik halindedir o halde sağlık çalışanları için her şeyi seferber etmek adına başta bakanlık olmak üzere tüm kamu idaresi üzerine düşeni yapmalıdır. Süreç iyi dilek ve temenniler devrini çoktan geçmiştir. Somut adımlar atılmalı, kangrenleşen sorunlara çözüm üretilmeli, garabet düzenlemeler terk edilmelidir. Sağlık Bakanlığı izin iptali konusunda gösterdiği eşitliği tüm çalışanların hak ve hukukları içinde titizlikle göstermelidir. Sağlık çalışanlarının sadece bunlar yapılırsa ağzı tatlanacak gönlü ferahlayacaktır. Aksi takdirde kuru laf, boş icraatlar devam ederse Sağlık ordusu büyük bir yara daha alacaktır. Pandeminin 1. dalgasında yapılan tüm hataları bakanlık gözden geçirmeli ve yanlışta ısrarını sürdürmemelidir. Virüsün insanların birbirine yaklaştıkça yayıldığı nasıl bir gerçeklik ise sağlık çalışanlarının sorunlarına uzak kalındıkça meselenin içinden çıkılmaz bir hal alarak her yere olumsuz tesirleri olacağı da bir o kadar gerçektir. Maske virüsten koruyor ise de sağlık çalışanlarının sorunlarını maskelemek sağlık hizmetlerine zarar vermektedir. Kısacası beklentimiz özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin bir an önce yapılmasıdır. Çünkü kantarın topuzu kaçmış, sabır taşı çatlamış, bardakta dolup taşmıştır. Türk Sağlık Sen olarak dün olduğu gibi bugünde hak ve hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Çeyrek asrı aşan sendikal mücadelemizde hiçbir zaman geri durmadık. Her daim çalışanın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Hak sahibine teslim edilene, sorunlar çözülene ve talepler karşılanana kadar durmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı
YEREL HABERLER Manisa’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ...
Başkan Çerçi Türkiye Kent Konseyleri Birliği’ni ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Çerçi Türkiye Kent Konseyleri Birliği’ni ...
Alaşehir'de bayrak üzerinden geçen araca soruşturma Bayrak asma sırasında ipin koparak bayrakların yere düşmesi sırasında bir aracın bayrakların üzerinden geçmesi tepkiye neden oldu Düşen bayraklar kısa sürede ekipler tarafından kaldırılırken sosyal medyada 'Bayraklar yere serildi' algısı oluşturulmaya çalışılması tepki çekti Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu: "Kimse bizim bayrak sevgimizi, Atatürk sevgimizi sınamasın. Biz Atatürk çocuğuyuz, bayrağımızı da çok severiz" "Bayrak asma çalışmaları esnasında, bayrak ipi kopmuş ve bayraklar yere düşmüş. Kısa sürede bayraklar toplandı. Ancak bu esnada densiz, kendini bilmezin birisi park halindeki otomobiliyle, bayrakların üzerinden hareket etmiştir. Bu davranış affedilir bir davranış değildir. Bayrağa yapılan bu saygısızlığı kınıyorum"
YEREL HABERLER Alaşehir'de bayrak üzerinden geçen araca ...
(Özel) “Kırsala göç” hevesi hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi İstanbul’dan geldi yerel halkı üretime dahil etti
YEREL HABERLER (Özel) “Kırsala göç” hevesi hem kendi hem de köylünün ...
Yunusemreli atletler Cumhuriyet Kupasında madalyaları topladı
YEREL HABERLER Yunusemreli atletler Cumhuriyet Kupasında madalyaları ...
Alaşehirliler kan vermek için tek yürek oldu
YEREL HABERLER Alaşehirliler kan vermek için tek yürek oldu
Erdelli Mahallesi’nde bin 500 metre dere temizlendi
YEREL HABERLER Erdelli Mahallesi’nde bin 500 metre dere temizlendi
Alaşehir'de Türk bayrağının caddeye serilmesine tepki
YEREL HABERLER Alaşehir'de Türk bayrağının caddeye serilmesine tepki
Turgutlu'da huzur operasyonu
YEREL HABERLER Turgutlu'da huzur operasyonu
Sarıgöl'de üzeri örtülü bağlardaki üzümler, 3 ülkeye ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Sarıgöl'de üzeri örtülü bağlardaki üzümler, 3 ülkeye ...
Alaşehir'de Türk bayrağının caddeye serilmesine soruşturma
YEREL HABERLER Alaşehir'de Türk bayrağının caddeye serilmesine ...
Kula’da çalınan otomobil 45 dakika sonra bulundu Kula İlçe Emniyetten hummalı çalışma
YEREL HABERLER Kula’da çalınan otomobil 45 dakika sonra bulundu Kula ...
Manisa´da 4 bin 200 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa´da 4 bin 200 litre kaçak içki ele geçirildi
Manisa'da 4 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 4 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi
Akhisarspor'da Eryüksel dönemi
YEREL HABERLER Akhisarspor'da Eryüksel dönemi
'Sıfır Atık' bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 'Sıfır Atık' bilgilendirme toplantısı yapıldı
Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı
Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı
CHP'li başkan hizmet için AK Parti'li başkanla buluştu
YEREL HABERLER CHP'li başkan hizmet için AK Parti'li başkanla ...
Başkan Ergün Kent Konseyleri Birliğini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Ergün Kent Konseyleri Birliğini ağırladı
Karantinayı delen yaşlı adam bakkalda yakalandı Covid-19 temaslısı bakkalda yakalanıp, zorunlu karantinaya alındı
YEREL HABERLER Karantinayı delen yaşlı adam bakkalda ...
Başkan Dutlulu, kırsal mahallelerdeki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Dutlulu, kırsal mahallelerdeki çalışmaları ...
8 metrelik kuyuya düşen köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER 8 metrelik kuyuya düşen köpek kurtarıldı
Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nden Vali Karadeniz’e ziyaret
YEREL HABERLER Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nden Vali Karadeniz’e ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X