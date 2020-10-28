Vali Karadeniz çocuklarla bir araya geldi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek kurum hakkında bilgi aldı. Vali Karadeniz daha sonra kurum bünyesindeki sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti.

Vali Yaşar Karadeniz, kurum ziyaretleri kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek kurumun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç ve personeli tarafından karşılanan Vali Karadeniz, kurumdaki birimleri gezerek yerinde incelemelerde bulundu. Vali Karadeniz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün projeleri ve yeni kurulan AB Proje Birimi hakkında bilgi aldı.

Daha sonra çocuklarla bir araya gelerek bir süre sohbet eden Vali Karadeniz, “Küçük yaşlarda kitap okuma alışkanlığını kazanmanız, spor ve sanatla ilgilenmeniz bizler için önemli. Bu tür faaliyetler çocuklarımızın bedensel, fiziksel ve ruhsal gelişimine büyük katkı sağlıyor. Bizlerde çocuklarımızın daha sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişebilmesi için gerekli koşulları sağlayarak onlara her konuda destek olmaya hazırız” şeklinde konuştu.

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