Salihli'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunumuyla başladı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları, Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenen törende Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti başkanları ve temsilcileri esnaf odaları ve dernek başkanları, gaziler ve şehit aileleri, sivil toplum kuruluşları, daire müdürleri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yarın Atatürk Caddesi’nde tebrikatın kabulü ile başlayacak ve devamında kutlama programı yapılacak. Kutlama programı ise saat 09.45’de başlayacak.

Kutlama etkinleri kapsamında Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına ait araç ve motorizelerin katılımı ile saat 19.23'te kortej yapılacak.

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