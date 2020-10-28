Turgutluspor - Kardemir Karabükspor: 2-1



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xx), Caner Eroğlu (xx), Mehmet Pekmezci (xx)

TURGUTLUSPOR: Fatih (xx) Süleyman (xxx) (Dk. 87 Sinan), Mehmet (xxx), Ferhat (xx) (Dk. 61 Sinan xx), Burak (xxx), Mert (xx) (Dk. 61 Samet Kılıç xx), Rıdvan (xxx), Samet Günhan (xxx), Mutlu (xxx), Muhammet Haşim (xxx), Muhammet Beşir (xx) (Dk. 61 Koray xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat (xx) Arda (x), Sezer (xx), Emre (x) (Dk. 70 Ömer Çelik x), Toykan (xx), Nazmican (x), Ömer Faruk (x) (Dk. 75 Yasin x), Cihan (x), Uğurcan (x), Tuğrul (x) (Dk. 84 Ahmet Yusuf ), Berk (x) (Dk. 84 Ahmet Enes )

GOLLER: Dk. 15 Muhammet Haşim, Dk. 63 Mutlu (Turgutluspor), Dk. 56 Toykan (Karabükspor)

SARI KARTLAR: Burak, Koray (Turgutluspor), Arda, Sezer, Toykan (Karabükspor)MİSLİ.com 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta geçen hafta Serik Belediyespor´a kaybeden Turgutluspor, sonuncu Kardemir Karabükspor´u zorlansa da yenmeyi başardı: 2-1. Ev sahibi ekip 15´inci dakikada Muhammet Haşim Turgutluspor´u öne geçirdi ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Konuk takım 56´da Toykan´la beraberliği yakalasa da 63´üncü dakikada sahneye çıkan Mutlu, Turgutluspor´a galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Turgutluspor puanını 18´e çıkarıp liderliğini sürdürdü. Dibe demir atan Karabükspor ise henüz puanla tanışamadı.

4´üncü dakikada Turgutluspor gole çok yaklaştı. Sol kanatta rakiplerinden sıyrılan Burak´ın ceza alanına ortasında Samet altı pas içinde müsait pozisyonda çok kötü vurdu, Turgutluspor mutlak golden oldu.

15´inci dakikada Turgutluspor golü buldu. Sağ kanattan sıfıra inen Samet ortaladı, ön direkte kafayı vuran Haşim topu ağlara gönderdi: 1-0.

18´inci dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Muhammet, yerden pasını çıkardı, Samet´in vuruşunda Karabük savunmasında Cihan müdahalesiyle topu çizgiden çıkardı.

26´ncı dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Ömer´in pasıyla defansın arkasına sarkan Uğurcan, kaleci Fatih ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurdu, kalecinin müdahalesine rağmen kaleye giden topu Rıdvan son anda yetişerek çizgiden çıkardı.

45´inci dakikada Emre´nin yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu kaleci Fatih son anda önledi.

56´ncı dakikada Kardemir Karabükspor skora dengeyi getirdi. Kaleci Fatih´in yerden pasında Turgutluspor oyuncularından önce topu kapan Toykan´ın, yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda top doksana gitti: 1-1.

63´üncü dakikada Turgutluspor yeniden öne geçti. Kaptan Samet´in pasında sağ çaprazda ceza alanına giren Mutlu´nun güzel vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

65´inci dakikada Marvin´in sağdan ceza alanına ortasında Koray kafayı vurdu, top kaleci Ferhat´ta kaldı.

72´nci dakikada Marvin´in sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Mutlu´nun kafasında, kaleye giden topu kaleci Ferhat güçlükle önledi. Karşılaşma Turgutluspor´un 2-1 galibiyetiyle sonuçlan DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2020-10-28 16:16:38



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