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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çetin Akın’dan Cumhuriyet Bayramı hediyesi

İHA

Başkan Çetin Akın’dan Cumhuriyet Bayramı hediyesi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla merkez ve kırsal mahallelerin muhtarlarına, Turgutlu esnafı ve vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, muhtarlara, vatandaşlara ve esnafa Atatürklü Türk Bayrağı hediye etti. Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, daire müdürleri ile birlikte vatandaşlarla tek tek selamlaşan Başkan Akın, Cumhuriyet Bayramını kutladı.
İlk olarak Turgutlu Muhtarlar Derneği ve Turan Mahallesi Muhtarı Avni Gürel’i ziyaret eden Başkan Çetin Akın, Turgutlu’daki tüm muhtarların temsilcisi olması sebebiyle Avni Gürel’e Atatürklü Türk Bayrağını takdim etti. Başkan Akın ardından esnafı tek tek dolaşarak esnafın hem Mevlid Kandilinin hayırlı olması temennisinde bulundu hem de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Akın vatandaşlara da Cumhuriyet Bayramı hediyesi olarak Atatürklü Türk Bayrağını dağıttı.
Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ise merkez ve kırsal mahallelerin muhtarlarını ziyaret ettiler. Ekipler ayrıca muhtarlara Atatürklü Türk Bayrağı da hediye ettiler.
Esnaf ziyaretleri ve Cumhuriyet Bayramı hediyesi hakkında açıklamada bulunan Başkan Akın, “Ziyaretlerimiz sırasında esnaf ile vatandaşlarımıza Hayırlı Kandiller dileğinde bulunduk ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak Atatürklü Türk Bayrağımızı hediye ettik. Cumhuriyetimizin 97. yılına yakışır bir şekilde caddelerimizi, sokaklarımızı, evlerimizi, balkonlarımızı ve dükkanlarımızı şanlı Türk Bayrağımızla süsleyeceğiz, Cumhuriyet coşkumuzu Turgutlumuza yakışır bir şekilde kutlayacağız” dedi.

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