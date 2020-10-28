Sarıgöl fay hattındaki yarıklara bilim insanlarından inceleme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıgöl fay hattındaki yarıklara bilim insanlarından inceleme

DHA

Sarıgöl fay hattındaki yarıklara bilim insanlarından inceleme


Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, geçen 18 Ekim'de şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel, fay hattının üzerinde kurulu üzüm bağlarında devasa yarık ve çukurlar oluşturdu. Oluşan yarık ve çukurlarla ilgili bilim insanları, inceleme başlattı.
Sarıgöl'de geçen 18 Ekim'de yağan şiddetli yağmur ve dolu sele neden oldu. Hareketli fay hattına giren binlerce metreküp sel suyu, fay hattının üzerinde kurulu üzüm bağlarında devasa çukur ve yarıkların oluşmasına neden oldu. Aşağı Koçaklar Mahallesi'ndeki bağlarda yarıklar yer yer 3 metre derinliğe ulaşırken, bu durum mahalleli de tedirgin etti. Vatandaşlar, önlem alınması için yetkililere çağrıda bulundu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Bölümü Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Dr. Mustafa Softa, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü ve Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Doç. Dr. Murat Uysal, Doç.Dr. İbrahim Tiryakioğlu, Araştırma Görevlileri Mehmet Ali Uğur, Eren Can Seytek'ten oluşan ekip,  Sarıgöl'de sel sularının doldurduğu fay çukurlarında oluşan çatlak ve yarıklarda incelemelerde bulundu. İnceleme ekibi sel suların meydana getirdiği 2.85 santimetrelik çukurdan toprak örnekleri aldı.
Araştırma ekibinin başkanı Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğretim Üyesi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Sarıgöl İlçesinde ilçe merkezinden geçen ulusal literatürde bilinen fay hattı var. 'Sarıgöl fayı' diye geçiyor. Bu hattın özelliği deprem olmadan bir tarafı düşüyor, bir tarafı yükseliyor. Bu düşük nedeniyle yılda 8-10 santimetrelik bir düşüş oluyor. Bizim bu çalışmalarımız 2000 yılından beri sürüyor. 20 yılda 2 metrelik bir oluşum meydana geldi. Geçen günlerde burada aşırı yağışlar oluşmuştu. Zemin alüvyon dediğimiz toprak oluştuğundan böylesine çatlamalar oluşmuştur. Burası önemli bir tarım merkezi olduğundan yeraltından su çekimi söz konusudur. Belirli bölgelerde suların derine inmesi nedeniyle gördüğünüz gibi çatların oluşmasına neden olmaktadır. Zamanla burada oturmalar gerçekleşmekte. Oturmaların büyük bölümü fay hattında olmaktadır. Bu olayların devam etmesi söz konusu. Tarım çok önemli bir parametre olduğu için uzun yıllar, bu olayın durdurulması olanaksız görülüyor. Şehir içinden geçen ve tarım alanlarından geçen fay hatlarının drenaj yapılarak suların yönüne değiştirmekle önlenebilir" dedi.
2010 yılında şehir içerisinden geçmekte olan fay hattı afet kapsamına alındığını hatırlatan Prof. Dr. Sözbilir, "TOKİ tarafından konutlar yapıldı. Bu bölgelerde can ve mal kaybı söz konusu değil. Zamanla bu bölgelerde önlemlerin yenilenmesinde yarar vardır. Bu bölgede jeolojik çalışmaların yapılmasında önem vardır" diye konuştu.
Fayların üzerindeki deprem üretmeyen bu şekil hareketlerin 'asist hareket' olarak değerlendirildiğini belirten Prof.Dr. Sözbilir, şöyle devam eti: "Gerek Türkiye'de gerekse dünyada bu tür olaylar bilim dünyası tarafından incelenmektedir. Sarıgöl fay hattı üzerinde Dokuz Eylül Üniversitesi ,Afyon Kocatepe üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi incelemeler yapmaktadır. Bu çalışmalar hem TÜBİTAK hem de bilim adamları tarafından değerlendiriliyor. Birçok öğrenci de deprem olmadan bu tür hareketliliği incelemektedir"
DHA-Genel Türkiye-Manisa / Sarıgöl Vehbi SARIHAN
2020-10-28 16:59:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turgutluspor - Kardemir Karabükspor: 2-1
YEREL HABERLER Turgutluspor - Kardemir Karabükspor: 2-1
Başkan Çetin Akın’dan Cumhuriyet Bayramı hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Çetin Akın’dan Cumhuriyet Bayramı hediyesi
Salihli'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunumuyla başladı
YEREL HABERLER Salihli'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk ...
Turgutluspor - Kardemir Karabükspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - Kardemir Karabükspor (FOTOĞRAFLAR)
Bilim adamlarından Sarıgöl'deki fay hattında inceleme Prof. Dr. Hasan Sözbilir: "Bu olayın durdurulması olanaksız görülüyor"
YEREL HABERLER Bilim adamlarından Sarıgöl'deki fay hattında inceleme Prof. ...
81 il 81 zirve projesinin 8. durağı Manisa Spil Dağı oldu
YEREL HABERLER 81 il 81 zirve projesinin 8. durağı Manisa Spil Dağı ...
Başkan Çelik vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Çelik vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı
Vali Karadeniz çocuklarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Karadeniz çocuklarla bir araya geldi
Türk Sağlık Sen’den, ‘Özlük haklarında iyileştirme yapın’ çağrısı
YEREL HABERLER Türk Sağlık Sen’den, ‘Özlük haklarında iyileştirme ...
Manisa’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı
YEREL HABERLER Manisa’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ...
Başkan Çerçi Türkiye Kent Konseyleri Birliği’ni ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Çerçi Türkiye Kent Konseyleri Birliği’ni ...
Alaşehir'de bayrak üzerinden geçen araca soruşturma Bayrak asma sırasında ipin koparak bayrakların yere düşmesi sırasında bir aracın bayrakların üzerinden geçmesi tepkiye neden oldu Düşen bayraklar kısa sürede ekipler tarafından kaldırılırken sosyal medyada 'Bayraklar yere serildi' algısı oluşturulmaya çalışılması tepki çekti Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu: "Kimse bizim bayrak sevgimizi, Atatürk sevgimizi sınamasın. Biz Atatürk çocuğuyuz, bayrağımızı da çok severiz" "Bayrak asma çalışmaları esnasında, bayrak ipi kopmuş ve bayraklar yere düşmüş. Kısa sürede bayraklar toplandı. Ancak bu esnada densiz, kendini bilmezin birisi park halindeki otomobiliyle, bayrakların üzerinden hareket etmiştir. Bu davranış affedilir bir davranış değildir. Bayrağa yapılan bu saygısızlığı kınıyorum"
YEREL HABERLER Alaşehir'de bayrak üzerinden geçen araca ...
(Özel) “Kırsala göç” hevesi hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi İstanbul’dan geldi yerel halkı üretime dahil etti
YEREL HABERLER (Özel) “Kırsala göç” hevesi hem kendi hem de köylünün ...
Yunusemreli atletler Cumhuriyet Kupasında madalyaları topladı
YEREL HABERLER Yunusemreli atletler Cumhuriyet Kupasında madalyaları ...
Alaşehirliler kan vermek için tek yürek oldu
YEREL HABERLER Alaşehirliler kan vermek için tek yürek oldu
Erdelli Mahallesi’nde bin 500 metre dere temizlendi
YEREL HABERLER Erdelli Mahallesi’nde bin 500 metre dere temizlendi
Alaşehir'de Türk bayrağının caddeye serilmesine tepki
YEREL HABERLER Alaşehir'de Türk bayrağının caddeye serilmesine tepki
Turgutlu'da huzur operasyonu
YEREL HABERLER Turgutlu'da huzur operasyonu
Sarıgöl'de üzeri örtülü bağlardaki üzümler, 3 ülkeye ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Sarıgöl'de üzeri örtülü bağlardaki üzümler, 3 ülkeye ...
Alaşehir'de Türk bayrağının caddeye serilmesine soruşturma
YEREL HABERLER Alaşehir'de Türk bayrağının caddeye serilmesine ...
Kula’da çalınan otomobil 45 dakika sonra bulundu Kula İlçe Emniyetten hummalı çalışma
YEREL HABERLER Kula’da çalınan otomobil 45 dakika sonra bulundu Kula ...
Manisa´da 4 bin 200 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa´da 4 bin 200 litre kaçak içki ele geçirildi
Manisa'da 4 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 4 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi
Akhisarspor'da Eryüksel dönemi
YEREL HABERLER Akhisarspor'da Eryüksel dönemi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X