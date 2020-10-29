Yağmur, 75 yaşındaki Türek'in bayram coşkusuna engel olamadı



Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)MANİSA'da, Cumhuriyet Bayramı'nın 97´nci yıl dönümü törenlerle kutlandı. Kutlamalar, yağan yağmur nedeniyle, katılan öğrencilerin ıslanmaması için erken bitirildi. Yağmura aldırış etmeyen İlkcan Türek (75) ise, mehter takımının verdiği konseri dinledi. Mehter takımına eşlik eden Türek, Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Manisa'da, Cumhuriyet Bayramı'nın 97´nci yıl dönümü, törenle kutlandı. Şehzadeler ilçesindeki Manisa Valiliği önünde Vali Yaşar Karadeniz'in tebrikleri kabulü ile başlayan törenler, Milli Egemenlik Anıtı önünde sürdü. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Karadeniz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Gösteriler ile devam etmesi planlanan etkinlikler, yağan yağmurun şiddetini artırması nedeniyle, törene katılan öğrencilerin ıslanmaması için iptal edildi. Protokol ve davetliler alandan ayrılırken, mehter takımı konserini vermeye devam etti. Törenleri izlemeye gelen 1 çocuk annesi İlkcan Türek de, mehter takımının konserini tek başına izledi. Yağan yağmura aldırış etmeyen Türek, marşlara eşlik ederek Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

`CUMHURİYET KOLAY KURULMADI´

Konserin ardından konuşan İlkcan Türek, "Cumhuriyeti biz ölünceye kadar muhafaza edip, çocuklarımıza, gençlerimize hibe edip, onlara aktaracağız. Maalesef her gençte bu sevgi, bu coşku ve bu alakayı pek fazla görmüyorum. Biz çocukken ailelerimizle birlikte her sene bayrama giderdik. Hala ben dayanamıyorum. O coşku, o heyecan bende var, ağlıyorum. Bu vatanın, Atatürk'ün, herkesin değerini bilmek lazım. Cumhuriyet kolay kurulmadı. Ölünceye kadar da biz taşıyacağız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2020-10-29 12:38:41



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