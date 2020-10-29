Turgutluspor telafi etti

TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta evinde sonuncu Kardemir Karabükspor´u 2-1 yenen lider Turgutluspor, geçen haftaki Serik Belediyespor mağlubiyetini telafi etti. Karabükspor karşısında zaman zaman zorlanan kırmızı-siyahlılar oynadığı 7 maçta 6´ncı galibiyetini alarak 18 puana ulaştı. Teknik direktör İbrahim Cezayir, her maçın çok zorlu geçtiğini belirterek, "Herkes Karabükspor karşılaşmasının rahat geçeceğini düşünmüş olabilir. Ancak maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Her takım mücadelesini veriyor. O yüzden önümüzdeki haftalarda çok daha dikkatli olacağız. Aldığımız 3 puan önemliydi, liderliğimizi koruduk" dedi. Ege ekibi cumartesi günü Sivas Belediyespor deplasmanında terleyecek.DHA-Spor Türkiye-Manisa Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)
2020-10-29 13:06:22
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