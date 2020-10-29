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Kaymakam ve belediye başkanı 29 Ekim töreninde zeybek oynadı

İHA

Kaymakam ve belediye başkanı 29 Ekim töreninde zeybek oynadı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Manisa'nın Soma ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Cengiz Topel Meydanı'ndaki kutlamalarda Ahmet Sis yönetimindeki Soma Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri büyük beğeni toplarken, Kaymakamı Fatih Akkaya ile Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un oynadığı Zeybek ise kutlamalara renk kattı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında Kaymakam Fatih Akkaya günün anlamına ilişkin konuşmayı yaptı. Akkaya, "Bugün Cumhuriyetimizin 97. yılını doldurduk ve bu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Şu anda büyük Türk Milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. 'Yurttaşlarım, az zamanda çok büyük işler yaptık. Yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Türk Milleti çalışkandır. Türk Milleti zekidir. Böyle seslenmişti ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizin 4. yıl kutlama programında. Tam bir asra 3 kala hala izindeyiz atam ve istikametimiz senin aydınlattığın muasır medeniyet yoludur. Büyük Türk Milleti o gün birlik ve beraberlikle nasıl kurtuluş savaşını 7 düvele karşı kazanarak cumhuriyetimizin temellerini attıysa, aynı şekilde geçen 100 yıla yakın sürede nice badireleri birlik ve beraberlik ruhu içinde bertaraf etmeyi bilmiştir. Buna en son somut örnek olarak 2016 yılı 15 temmuz gecesi vatan haini terörist FETÖ'cülerin kalkıştıkları darbe girişiminde aldıkları dersi gösterebiliriz. Onlar kanlı canlı, gözle görünür düşmandı, hadleri bildirildi elhamdülillah. Ama şimdi gözle görünmez, elle tutulmaz, kendi canımıza, sevdiklerimizin canına kast eden bir düşman peydah oldu milletimizin başına: Covid 19. Sizlerin duyarlılığı, alınan kararlara riayeti ve en önemlisi sizlerin desteği ile hep beraber bu düşmanı da alt edeceğiz evelallah." dedi.
"Geçen 97 yıl içinde ulu önderimizi haklı çıkaracak çok işler yaptık." diyen Kaymakam Akkaya, "81 vilayetimizde, 784 bin metrekare vatan sathında, kat ettiğimiz yolun her bir anına şahitlik etmek mümkündür. Okullardan, üniversitelere, hastanelerden otoyollara, barajlardan havayollarına, savunma sanayiinden enerji kavşaklarına kadar ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için yapılan her yatırım cumhuriyeti ve onu oluşturan cumhurun geleceğini garanti altına almaktadır. Tüm bunlara şimdi de Covid 19 ile mücadele kapsamında koca yürekli sağlık çalışanlarının yaşattığı gururu, yeni hizmete açılan şehir hastanelerini, yoğun bakım ünitesi kapasitelerini, solunum cihazı ihracatlarımızı ve son olarak dünyanın peşinden koştuğu aşı bulunması yolunda elde ettiği başarılarla Türk doktorlarını ekleyebiliriz. Yeter mi? Elbette hayır. Daha büyük işler yapmak mecburiyetindeyiz. Dünyanın bu kadar hızlı değiştiği, teknolojinin bu kadar hızlı yayıldığı, 4. Sanayi devriminin başladığı, dünya siyasetinin bu kadar karmaşık hal aldığı ve salgın hastalıkların kol gezdiği 21. Yüzyılda tüm bunlara ayak uyduracak teknoloji temelli inovasyon yapabilecek, sağlık sektöründe fark yapacak, insan kaynağımızın kalitesini artıracak, dolayısıyla Türkiye cumhuriyeti devletini gerek ekonomisi, gerek yaşam kalitesi ve gerekse demokrasisi, insan hakları ve hukuku ile dünyanın en iyi 10 ülkesi arasında olacak şekilde çalışmaya ve bu azmi göstermeye mecburuz. Karşımızda bulunan sıkıntılar, sorunlar, engeller elbette büyüktür. Bu engelleri aşmak için varlığımızı Türk devletinin varlığına feda etmek boynumuzun borcudur. Cumhuriyetimiz ulu bir çınar olma yolunda büyümesine, gelişmesine devam edecek. Bugün Türkiye cumhuriyeti bir yandan köklerine daha sıkı sarılan, diğer yandan semaya doğru daha fazla yükselen, kendi gövdesiyle birlikte geniş bir alanda güvenin, huzurun ve umudun adı olan bir devlettir. Devletler için genç denilebilecek 97 yıllık bir serüvene bakarak bizi yeni varolmuş bir devlet sananlar; geçmişimizdeki binlerce yıllık birikimi, tecrübeyi, gücü göremezler. Türkiye bir kabile devleti değildir. Türkiye asırlara varan birikimiyle dünyada devletlere örnek komşu ve dost ülkelere destek olmuş bir devlettir. Var olduğumuz günden beri esareti kabul etmemiş, bağımsızlığa aşık olmuş bir milletin egemenliğini kayıtsız ve şartsız bir şekilde kendi ellerine aldığı, bunu da tüm dünyaya haykırdığı gündür bugün. Bu kutsalımız sizlere emanet edilmiştir. Lütfen emanetinize sahip çıkın! Aklınızı ve vicdanınızı hiç bir kişiye kuruma ya da örgüte veyahut cemaate kiraya vermeyin. Aklı hür vicdanı hür bireyler olun ve kendi çocuklarınızı bu şekilde yetiştirin. Kendinizi geliştirin. Kendinize yatırım yapın. Teknolojiyi yakından takip edin. Onu yalnızca kullanan değil teknoloji üretecek gerekli donanımlara sahip insanlar olun. Bilgi çağını yakalayın, çok okuyun, hayal kurun ve çok çalışın. Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur." ifadelerini kullandı.
Tören sonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle hafta boyunca düzenlenen etkinliklerde dereceye girenlere ödülleri protokol mensuplarınca verildi. Tören yapılan kortej yürüyüşü ile sona erdi.
Programa Kaymakam Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Cengiz Topel Meydanı'ndaki kutlamalarda Ahmet Sis yönetimindeki Soma Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri büyük beğeni toplarken, Kaymakamı Fatih Akkaya ile Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un oynadığı Zeybek ise kutlamalara renk kattı.

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