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Manisa’nın ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Rahatsızlanan öğrencinin bayrağını şube müdürü devraldı

İHA

Manisa’nın ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Rahatsızlanan öğrencinin bayrağını şube müdürü devraldı

Manisa’nın Salihli, Alaşehir, Kula ve Sarıgöl ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli törenler düzenlendi. Kula ilçesindeki kutlamalarda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması esnasında rahatsızlanan bir öğrencinin bayrağını, Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci aldı.
Manisa’nın Salihli, Alaşehir, Kula ve Sarıgöl ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama törenleri düzenlendi. Cumhuriyetin ilan edilmesinin 97. yıldönümü Salihli’de Atatürk Caddesi’nde Covid19 önlemleri altında kutlandı. Törende Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın halkın ve öğrencilerin Cumhuriyet Bayramını kutlamasının ardından, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin yer aldığı Cumhuriyet’in 97. yılı kutlama programı mehteran eşliğinde son buldu.
Salihli’deki kutlama törenine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, daire müdürleri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Rahatsızlanan öğrencinin bayrağını şube müdürü devraldı
Kula’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yılı Kaymakam Kemal Duru’nun tebrikleri kabulü ile başladı. Program Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı’nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Covid19 tedbirleri kapsamında düzenlenen programda şiirler okundu, halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Kula’da Değerli Zamanlar projesi müzik ekibinin gösterilerinin ardından Zeka Oyunları yarışmasında il birinci olan öğrenciler ile ‘Okulum Temiz’ belgesi alan okullara ödü verilmesinin ardından program sona erdi.
Öte yandan kutlama programının başlangıcında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması esnasında, tören bayrağını tutan Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Mustafa Alcı, rahatsızlandı. Öğrencinin rahatsızlandığını gören İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci ise, öğrecinin tuttuğu bayrağı devralarak tören sonuna kadar bayrağı hazır komutunda tuttu. İstiklal Marşı’nın ardından İzci’nin tuttuğu bayrağı, başka bir öğrenci devraldı. Rahatsızlanan öğrencinin ise baş dönmesi geçirdiği öğrenildi.
Kula’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programa, Kaymakam Kemal Duru, Kula Cumhuriyet Başsavcısı Ali Erdem, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutan vekili Kıdemli Başçavuş Mehmet Uçak, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Alaşehir’de Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Alaşehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekipleri yöresel oyunları sergilerken, halk oyunları öğretmeni Emine Sert’in solo olarak oynadığı Torbalı İki Parmak Zeybeği büyük alkış aldı. Cumhuriyet konulu şiir dalında derece alan öğrenciler şiirlerini okudu, öğrencilere ödüller verildi.
Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törenlere Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Garnizon Komutanı Ulaştırma Yarbay İsmail Gözüdok, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert ve vatandaşlar katıldı.

Sarıgöl’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Sarıgöl ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Sarıgöl Hükumet Konağı önünde düzenlendi. Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu. Düzenlenen törene Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Cumhuriyet Baş Savcısı Emre Pala, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk daire amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, partilerin ilçe başkanları katıldı.

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